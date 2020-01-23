重慶南路高架橋23日晚間開拆。（張薷攝）

重慶南路高架橋23日晚間開拆，工程人員將橋牌到路邊。（張鎧乙攝）

銜接雙北中正橋改建的重慶南路高架橋的23日晚間9時30封橋開拆，工程預計至27日晚間，重慶南路三段（和平西路往南）及高架道路均全面封閉。北市副市長彭振聲表示，晚上剛鳴笛開始拆橋，94小時以後將開放全線通車，若遇到下雨仍力拚通車。

北市副市長彭振聲表示，94小時後開放全線通車，其中包括橋面51小時拆完，下部結構8小時，路基回填12小時，標線及其他部分，預計初三晚上10點前完成，這是拆橋過程，我們經過重複演練，就像市長柯文哲講的，慢慢想快快拆，準備就緒後，就動工，希望過年期間，初三晚上10點前開放通車。

彭振聲強調，主橋可以111年10月通車，通車後在處理原本中正橋的歷史景觀，就是川端橋的歷史保存問題，今天拆橋後，寄望中正橋有新的風貌。

里長拍攝留念。（張鎧乙攝）

氣象報導，初一晚上到初二會下雨，彭振聲說，下雨的話，畫標線沒這麼容易黏著住，如果萬一初二下雨會盡量克服，用風乾方式處理，若沒辦法仍會開放六線通車。

柯文哲早上強調，這種交通要道禁不起封橋3個月，所以一年當中只有一個時間可以做，就是利用春節期間，先和附近居民道歉，因為「保證很吵」，大概機械24小時都不會停，速戰速決，但是也只有這個方法可以解決這種台北市內重要交通要道的拆除。

新工處指出，施工期間全面封閉和平西路至水源道路的路段，進行封橋進行交管計畫，用中正橋往返雙北的汽車駕駛朋友需改道，往台北方向請改道水快師大路出口、往新北方向請改道水快泉州街匝道；機車則需改行廈門街114巷雙向行駛中正橋，往返雙北。

重慶南路高架橋23日晚間開拆。（張鎧乙攝）

(中時 )