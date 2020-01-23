美式商場好市多（Costco）是許多民眾逛街購物的選擇，近日有一名女網友在賣場上看到一高級巧克力品牌商品補貨，馬上激發少女心，手刀購入2盒。回家開心在好市多社團分享終於買到常常去都撲空的戰利品，網友表示，「超級濃郁好吃」！

這款能夠大大激發女性購買慾的產品原來是比利時的高級巧克力品牌「GODIVA」的巧克力冰淇淋。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

這款能夠大大激發女性購買慾的產品原來是比利時的高級巧克力品牌「GODIVA」的巧克力冰淇淋，原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「它默默的出現了！上次要買沒買到的大家要趕快，我先買兩盒了」。

不少人指出，常常去好市多都撲空售完，因為這款巧克力冰淇淋被評為「超濃郁」的冰淇淋，不同於只有甜，而是「比較濃郁的甜」。不過有網友表示，「上次有打去給客服，說現在正常供貨了」。看完原PO分享後，大家紛紛表示「超級濃郁好吃！」、「超好吃，兩天就吃完了」。

(中時電子報)