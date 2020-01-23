正當國人準備歡度新年的時候，中華桌球健兒正在葡萄牙努力打拚，男子隊在世界團體賽同時也是東京奧運資格賽32強賽直落三點輕取泰國，只要24日能夠再擊敗波蘭就能順利拿下3張奧運門票，女子隊則直接晉級16強，明日闖過法國這關同樣可以拿到滿額3張入場券。

東京奧運桌球團體賽總共會有16支參賽隊伍，這次資格賽將取8張門票，男子隊首戰碰到實力不強的泰國隊，陳建安與莊智淵聯手打頭戰，兩人幾乎是不費吹灰之力的即以3比0輕鬆勝出；新台灣一哥林昀儒扛起第二點單打重任，雖遭到對手的奮力抵抗，但林昀儒依舊是技高一籌直落三獲勝，並且替中華隊取得聽牌優勢。

老將莊智淵在關鍵第三點單打再次提拍上陣，莊智淵11比3、11比4拿下前兩局，第三局花了一番手腳11比8勝出，男子隊3場比賽沒有讓對手拿到任何1局，輕輕鬆鬆的就晉級16強。

男子隊明天的對手波蘭，再與奈及利牙對決的時候激戰至第五點才驚險的3比2獲勝，男子隊只要不打擺子，奧運門票可望順利到手。

由鄭怡靜和陳思羽領軍的女子隊，扣到已經拿到奧運入場券的日本與大陸外，中華隊是這次參賽國家中實力最強的隊伍，明天預計台灣時間晚上6點迎戰法國，只要穩紮穩打即可再替台灣搶到奧運門票。

(中時 )