武漢肺炎境外確診病例愈來愈多，加上春節旅遊高峰，台灣逐步加重防疫防範措施，不少民眾選擇先從戴口罩做起。不過，有網友去逛台北101時發現，精品專櫃的服務人員被以「感觀不好」要求不戴口罩，讓這名網友事後在臉書發文呼籲大家一起來為第一線服務人員發聲，讓他們可以選擇把口罩戴起來。對此，101也做出回應，表示已跟廠商行溝通。

台北101身為台灣觀光地標，自然遊客不會少，原PO在臉書上發聲，指出自己到台北101，遇上整團沒戴口罩的陸客，讓她想起自己去台北101這種一級戰區當然要戴上口罩，卻發現除了飲食業本來就有戴口罩外，其他大多店家或專櫃人員都沒戴口罩。

原PO結帳時詢問店經理 :「你們怎麼都不戴口罩呢？遊客那麼多，第一線站櫃很危險吧？」對方回答：「商場外都有在發口罩給客人，其實我們真的很想戴。家裡都有老有小的，接下來又年節人肯定多。但是，上面不是很希望我們戴口罩，覺得看起來不是很...恰當」。

原PO從店經理跟櫃姐欲言又止的神情來看，決定多問一些專櫃有關戴口罩的話題，她挖出根本原因大約是因為擔心破壞品牌形象等不成文規定之因素，專櫃人員是想戴卻不能戴。

原PO認為可能專櫃店員身為工作人員自行與公司開口要求一定要戴口罩，怕會被貼標籤，於是她想說她這個路過的消費者，可以來幫他們開口，於是她到服務台申訴。

隨後，原PO接到一位高階主管來電說明「近日許多客戶都有反應口罩問題，但101跟各品牌的關係是場地承攬合約，101也只能盡量佈達訊息給各廠商。實際情況下，101無法干涉各公司內政，也無法強制所有廠商配合」，但這位高階主管指出，101內部員工若身體不適，會讓他們戴口罩。

(中時電子報)