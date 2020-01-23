台灣人最愛去美式賣場好市多搶便宜，但國外有作家指出，有些東西她從來不買，因為就算是大量採購，並非每一樣都是最低價。

作家Karla Bowsher在《MoneyTalksNews》撰文表示，以下4種商品她不在好市多購買，因為其價格沒有比外面便宜。

1.穀片

大部分知名的穀片品牌，民眾可能可以用較為低廉的價格購入，但連鎖超市Walmart（沃爾瑪）、Aldi都有自家的穀片品牌，且種類與這些品牌雷同，Karla Bowsher精打細算後發現，在這些超市內買，都比在好市多裡買更為便宜。

2.保鮮袋、冷凍袋

Karla Bowsher表示，他們會使用大量保鮮袋，她計算過後發現，沃爾瑪Great Value品牌總是最划算，而她最常在好市多看到的保鮮袋品牌，價格比沃爾瑪的高出約10%，且保鮮袋越大，其價格差也越大。

3.垃圾袋

Karla Bowsher家中總是使用大型垃圾袋，她比價後發現，好市多自有品牌Kirkland Signature每個要價比Aldi超市裡的垃圾袋貴。

4.洗髮乳

Karla Bowsher發現，好市多自有品牌Kirkland Signature的滋潤洗髮乳每瓶容量與沃爾瑪內所販售的基本款洗髮乳容量差不多，但好市多的價格卻高出好幾倍。

(中時電子報)