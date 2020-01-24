資深女星何莉莉過去演出《文素臣》、《愛奴》，因在片中豪放性感的形象引起矚目，被譽為美艷親王，但她選在最年輕美好的25歲閃電嫁給航運業鉅子趙世光，兩人婚後育有3女1子，然男方婚後仍傳出花心緋聞，何莉莉選擇不離不棄，趙世光中風後，何莉莉更憑著忍讓將丈夫的紅粉知己一一擊退，2016年趙世光過世，生前因愧疚交代將大部分家產都留給何莉莉，粗估身家有近百億。

何莉莉與老公趙世光。（圖／中時資料照片）

何莉莉先前是邵氏十二金釵，面容姣好、身材火辣，她因在電影《文素臣》中露出臀部轟動影壇，又接演古裝女同志片電影《愛奴》，1972年何莉莉嫁給企業家趙世光，婚禮還請來沈殿霞當伴娘，何莉莉與丈夫18歲就認識，求婚3次才成功，外界以為兩人婚姻有如現實版童話，但趙世光卻多次傳出曖昧女星。

何莉莉（右）參加金馬獎，左起為郎雄、秦祥林。（圖／中時資料照片）

趙世光進入婚姻後，又與譚玉梅、程秀麗等人傳過從甚密，何莉莉當年回應：「無論他有多少紅顏知己，為了子女，我不會離婚」，最終選擇堅守這段婚姻長達43年，直到趙世光生病，何莉莉仍選擇蠟燭兩頭燒，一邊管理公司、一邊照顧老公，2年前、71歲的她被拍到上街買牛仔褲，不僅身材纖細，頭髮烏黑，皮膚也十分光滑，被讚不僅是最大度的正宮，也是超強美魔女。

(中時電子報)