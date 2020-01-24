丁子高母親。（圖／翻攝自丁子高微博）

45歲楊千嬅演員、歌手身分並重，被譽為「香港最後一位天后」，她10年前嫁給小5歲丁子高，被稱為姊弟戀典範。然外界對他倆婚姻仍十分好奇，最近楊千嬅和老公上實境秀首度聊婚姻，她第一次去老公家才知道他是富二代，但沒有婆媳問題，她和婆婆曾共住一屋簷下兩年，才知道婆婆愛K歌，常唱KTV到凌晨，兩人也因唱歌興趣拉近關係。

楊千嬅先前在《妻子的浪漫旅行》中首談豪門婆婆，她說第一次跟婆婆見面是約在一家私房料理餐廳吃午餐，見過大風大浪的楊千嬅坦言緊張，還說那天穿的超正式，一身黑像個理財專員，丁子高看到她第一眼也傻眼，虧她：「剛下班嗎？」而楊千嬅一看到婆婆就鞠躬90度打招呼，氣氛超尷尬。

丁子高堂哥丁子峻也是藝人。（圖／翻攝自丁子高微博）

楊千嬅說，當下才知道自己雖然社會經驗多，但回到平凡人的生活還是很生澀，當下肢體僵硬，老公在一旁便偷傳簡訊提醒她哪些該說、哪些不該說。楊千嬅又表示，後來才發現老公一家人都很會唱歌，尤其是大姑媽唱得比她還好，自己晚上要參加家族聚會，下午就要開嗓，壓力大到笑翻眾人，網友也直說：「不是一家人，不進一家門」。

楊千嬅談跟豪門婆婆第一次見面。（圖／翻攝自秒拍）

而港媒先前報導，丁子高家從商，父親在上海經營皮業生意，丁子高結婚時收入雖沒楊千嬅多，也算是隱形富二代，而楊千嬅先前受訪被問如何認定對方，她透露兩人交往最大收穫是「找回自己」，能在生活中做自己，便是她願意走入婚姻的原因。

(中時電子報)