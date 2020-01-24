運用高科技製造的人造肉有兩種，一種用植物蛋白做成的素肉，和用動物幹細胞培育而成的「實驗室肉」兩種。

2013年，荷蘭馬斯特裡赫特大學的馬克·波斯特（Mark Post）第一次向公眾展示了他研發的實驗室肉：先從活牛身上提取幹細胞，然後把幹細胞放進營養液中培育出肌肉組織，最後形成肌肉纖維。這第一代的馬克·波斯特的實驗室肉，看起來像一坨碎肉。這種肉目前還處於研發的初期，許多技術難關還未突破。現在市面上已經能買到的，都是以植物蛋白為基底的人造肉，目前最為人所熟知的是：美國「不可能食品」（Impossible Food）公司的「不可能漢堡」(Impossible burger)。

「不可能食品」的研發人員用植物蛋白和血紅素模擬滴血的牛肉，乍一看與普通漢堡無異，據說口感也已經無限接近真的牛肉。

為什麼會有人造肉的出現，排除宗教因素，是因為吃肉是一件不太環保的事，產生的溫室氣體不可小覷。肉類中，牛肉榮登最不環保榜的榜首。地球一半的土地被用於畜牧業，跟養雞或者養豬比起來，養牛需要佔用的土地面積多了近30倍，消耗的水資源也多了10倍。每產出1公斤雞肉只要1.6公斤的飼料，而1公斤牛肉需要8公斤的飼料。

而且牛是一種反芻動物，吃下去的食物會在瘤胃中發酵產生甲烷（CH4），通過打嗝和放屁排出體外。甲烷是一種主要的溫室氣體，對環境的殺傷力是二氧化碳的30倍。養牛貢獻了所有人類活動產生的甲烷的四分之一。

畜牧業排放的溫室氣體主要來源，主要是腸道發酵、糞便管理、飼料生產以及能源消耗四個環節。相比之下，人造肉就環保多了，幾乎不需要佔用土地資源，比傳統肉類少用82-96%的水，還減少了78-98%的溫室氣體排放。

哈佛大學營養學和流行病學教授沃爾特‧威利特(Walter Willett)表示，用植物蛋白代替紅肉，能夠降低心血管疾病的風險。這麼說來，植物蛋白做成的人造肉是個不錯的選擇，既能滿足吃肉的慾望還對身體有益。

其實從理論上來說，人造肉比真肉更安全，因為吃人造肉不用擔心寄生蟲和微生物的威脅，可以降低人畜共患病的幾率。而且人造肉的成分可以被人為控制，比如說用更健康的Omega-3脂肪酸代替飽和脂肪酸。

最近不可能食品公司暫時取消與麥當勞的合作計劃，主要原因是目前該公司產能還不足以支援麥當勞的需求。但倒是和漢堡王推出了一種植物性香腸肉餅，該肉餅已在139家漢堡王餐廳中進行測試中。

(中時電子報)