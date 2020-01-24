去年10月初，三星電子稱該公司已停止在大陸生產手機產品，原因是來自大陸國內競爭對手的競爭日益激烈。這也意味著，三星在大陸最後一家位於廣東惠州的工廠也已經停工關閉。

而在11月，關於「三星大陸裁員」的消息不脛而走。據悉，手機業務是裁員的「重災區」，有消息稱三星在大陸的11個分公司和辦事處最終會合併成5個，裁員比例高達三分之一，被裁的幾乎都是三星手機在大陸的一線銷售人員。

7年前，三星手機在大陸市場市佔高達近20%，但2018年，三星手機在大陸市場銷量334萬支，市佔率僅為0.8%。

2016年，Note 7「爆炸門」讓三星品牌嚴重受損，在石家莊的一次訂貨會上，三星大陸區高階主管集體向經銷商下跪，一時輿論嘩然。三星公關稱，韓國高管是因為經銷商在三星如此艱難的情況下大量訂貨，感動下跪，而大陸區高管是「被感動下跪」，是自覺自願的行為。

為求經銷商訂貨而下跪，卻沒有向大陸消費者道歉，不僅如此，三星一度在其他國家和地區都召回了Note 7，唯獨大陸沒有在召回之列，這個舉動真是「傷害中國人民感情」，但三星也並沒有馬上走下衰敗之路。

壓死駱駝的最後一根羽毛，還是大陸品牌手機的崛起，2013年三星鼎盛之後，小米第二年就異軍突起，超越三星排名第一，而三星跌至第二，跌幅達到22.4%。到了2015年，小米保持第一，華為成為第二，蘋果第三，OPPO和vivo分列四、五，此時的三星已經是「Others」，在市場上失去了存在感。

(中時電子報)