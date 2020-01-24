韓國偶像中有許多充滿創作實力的歌手們，他們不只能唱能跳，甚至還會作詞作曲，不只幫自己團體寫歌，還會賣歌給其他人，為自己的荷包賺了飽飽，韓國音樂著作權協會就將前7名的男歌手整理出來，他們不用工作在家就已經日進斗金，快來看看是哪些偶像們那麼有才能吧。

第七名：BTOB 鄭鎰勳、2PM 俊昊

BTOB的鎰勳創作與RAP實力都備受肯定，在綜藝的發展更是常讓人會心一笑，近期更朝DJ發展。2PM的俊昊則是默默創作，兩人都已經創作了超過101首歌，俊昊近期更是以演員身分活耀於演藝圈。

BTOB的鄭鎰勳（左）與2PM俊昊（右）都列第七名。（圖／翻攝自鄭鎰勳、俊昊IG）

第六名：MONSTA X 周憲

新生代男團MONSTA X 當中的成員周憲，創作實力也相當驚人，出道短短四年已經創作超過102首歌，雖然近期因為焦慮症暫停活動休養中，但創作之路並未跟著休息停止，依舊持續創作中。

MONSTA X 的周憲為第六名。（圖／翻攝自MONSTA X 粉專）

第五名：方容國

從男團B.A.P出身的方容國，從擔任隊長職務，出道前在地下Hip Hop界活動，至今已經創作127首歌。

在 Instagram 查看這則貼文 BANG YONGGUK（@bangstergram）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 22 日 上午 10:08 張貼

第四名：ZICO

韓國音樂霸主ZICO，每次出新歌都會攻占各大音樂排行榜，創作實力相當驚人，同時他也是前男團Block B的隊長兼Rapper。

在 Instagram 查看這則貼文 지아코（@woozico0914）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 12 日 上午 1:00 張貼

第三名：防彈少年團 RM

BTS防彈少年團的隊長RM多首防彈的歌曲都是由他創作的，如〈春日〉、〈DNA〉及〈IDOL〉，至今已經創作超過136首歌曲。

在 Instagram 查看這則貼文 BTS official（@bts.bighitofficial）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 2 日 上午 7:01 張貼

第二名：VIXX Ravi

男團VIXX的成員Ravi也是隱藏版的創作富翁，創作實力相當驚人產量也相當大，是男偶像當中的第二名。

在 Instagram 查看這則貼文 RAVI（@ravithecrackkidz）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 24 日 上午 2:52 張貼

第一名：BIGBANG GD

第一名就是從小就在創作的BIGBANG成員權志龍GD了，至今已經超過173首歌曲，有多首BIGBANG的暢銷歌也都是出自他手，說他是男團偶像的超強音樂製作人也可以，外傳光是每年靠著版稅就可以領超過14億韓元（相當於約3600多萬）。

在 Instagram 查看這則貼文 권지용(權志龍)（@xxxibgdrgn）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 20 日 上午 9:56 張貼

(中時電子報)