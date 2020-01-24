曾以國片《一頁台北》入圍第12屆台北電影節最佳新演員的姜康哲，過去在電影及戲劇中老實、陽光的形象深植人心，近年他力求轉型，在電視劇《高塔公主》中與網紅女演員茵聲有甜蜜的戀愛互動戲份，更霸氣將她舉起。一轉過去的學生形象，「轉大人」成肌肉男神，姜康哲接受《中時電子報》專訪表示，這幾年其實有多方發展，除了演藝工作外，也有「斜槓」人生，還刻意轉型希望自己未來戲路能夠更加寬廣。

姜康哲過去曾在多部電影中演出重要角色，近期在偶像劇《高塔公主》中和網紅女演員茵聲有轉大人的演出。（圖／經紀人提供）

姜康哲表示，剛出道時大家在《一頁台北》、《寶米恰恰》、《愛情無全順》等電影認識他，其實來找他的角色都有點相似，沒有太大的改變。從當兵過後，他開始沉澱自己並多方學習，畢業於台藝大視覺傳達設計系的他，後來也開了間設計工作室，讓自己的專業有可用之處，甚至還能在演藝工作之外找到自己的一片天空。他開始寫起劇本，希望未來不只在演戲，或許在編導方面也有不同的發揮。

擁有迷人笑容的姜康哲，近年在劇本及設計方面都有琢磨。（圖／記者李家穎攝）

身高189公分的他，身材高大從第一部電影《一頁台北》劇中的名字就叫做「高高」，不過現在的他不只有高，還相當的有線條和壯碩，平常喜歡運動的他，還會上「菲律賓武術」課跟拳擊課來充實自己，也經常在社群軟體上看到他放上游泳和運動照。

姜康哲未來希望能演像韓星朴敘俊在電影《驅魔使者》當中的角色一樣，特別又有挑戰性的角色。（圖／翻攝自姜康哲臉書）

近期他也接演了部網路新劇，飾演一位失婚的爸爸，當中泡奶粉的場景讓他印象深刻，他笑著說：「小時候曾幫妹妹泡過，但當時是隨便泡，劇中因為是自己的小孩，所以很認真泡。」平常有在學拳擊的他，未來也希望能夠演出像韓國恐怖電影《驅魔使者》中，男主角朴敘俊的角色，他表示朴敘俊的角色除了是一個拳擊冠軍外，還要演出驅魔的成分相當特別，也十分有挑戰性。

(中時電子報)