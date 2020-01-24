學生時期因甜美可愛外型入行的女神李麗珍，雖被相中參與了黃百鳴的《開心鬼》系列電影，並組成「開心少女組」正式進軍影壇，更在21歲即入圍香港金像獎最佳女主角獎，可謂外表、實力兼具，然她卻是在寬衣解帶拍性感寫真、三級片後，才奠定當今一代巨星的地位，不過李麗珍多年後鬆口，其實有著不得不為的苦衷。

原來李麗珍當年因可愛形象而出道，但也因外貌而受限制，她以「開心少女組」成員身分開始演員生涯，雖有工作上門，但年輕的「娃娃臉」讓她接戲受到很大的限制，她為了讓演藝生涯有所突破，咬牙首肯拍攝露點寫真集，之後又拍了多部三級片，其中，經典作品《蜜桃成熟時》讓李麗珍一舉成名，奠定一代豔星的地位，星途大開，堪稱當代「最強性感尤物」。

李麗珍可謂「一脫成名」的典型例子，演藝事業因此取得相當大的成功，之後在歌壇、影壇積極發展，成功把衣服穿回來，然感情部分就不如事業順利，李麗珍1996年與音樂人許願結婚並息影，然這段婚姻僅4年就告吹，她雖復出並於1999年以《千言萬語》勇奪金馬影后，然2008年與已婚音樂人潘源良的婚外情卻曝了光，兩人數度分合，最後仍沒能廝守終生，李麗珍如今跟女兒相依為命，仍相信真愛存在。

(中時電子報)