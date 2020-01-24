演藝圈是世界上最多年輕貌美、才藝超群的人們聚集的地方，而青春極為重要的部分，自不可少了愛情，遑論90年代的香港演藝圈正是蓬勃發展之時，傳頌著男神、女神的感情世界，光想著就覺得滿心頭充滿美好的氛圍，然卻有一特例，那就是出鏡最頻繁的「星女郎」、香港影史最賣座女神張敏，出道25年竟然零緋聞，蔚為傳奇。

眾人皆知「星爺」周星馳所合作的「星女郎」不僅人數多，且樣貌都是上上之選，然其中，張敏絕對是最讓人難以忘懷的一個，她不但跟周星馳合作《賭聖》一炮而紅，之後又持續在他的電影裡擔任女主角，是跟星爺合作過最多次的女星，也因此在當年被公認是最炙手可熱的「螢幕情侶」，甚至被認為兩人私下一定有交往，但遭兩人否認。

事實上，張敏爆紅後叱吒影視圈，除了跟星爺合作外，她還是個相當勤奮的女星，一整年可接拍不下10部電影，論產量、論名氣、論票房，她是90年代最賣座的女星，甚至整個香港影史無人能出其右，然在最鼎盛、最紙醉金迷的圈子，又如此多機會跟各男神們合作，張敏卻是「零緋聞」，這讓人相當驚訝。

畢竟在當年香港演藝圈蓬勃發展，連帶八卦媒體也跟著興盛，再怎麼「潔身自愛」，狗仔也能生出點事情來發揮，然張敏多年來一直沒有負面新聞，甚至根本是「緋聞絕緣體」，且走跳多年幾乎不接受任何媒體專訪，怎麼想都不可思議，有傳，是因為張敏18歲時，就被向太相中並簽約延攬，被簽進永盛電影公司當藝人，而向華強、向華勝兄弟檔，在圈內、外都是相當有勢力、影響力的大咖，張敏可能因此被公司的強大保護傘呵護著，杜絕所有傷害，根本是影壇一大奇蹟。

(中時電子報)