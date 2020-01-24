農曆春節期間，民意代表紛紛準備新年小物應景。曾在質詢期間對高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」的市議員黃捷，雙手高舉春聯、紅包袋宣傳，卻驚見上頭暗藏「罷韓」二字，引發熱烈討論、兩極反應。

黃捷在臉書發文，寫道：「公民割草行動提供春聯和紅包袋，歡迎大家這兩天來我的服務處領取。數量有限要拿要快！預祝大家鼠年鼠錢鼠到手軟、有情人終成眷鼠。」附圖中黃捷雙手高舉春聯、紅包袋，春聯上寫著大大的「罷韓」，紅包袋則在大大的「罷韓」下方寫著「非你莫鼠」。

文章一出，討論熱烈，獲得破萬人按讚。網友紛紛回應：「忠義相挺！維護社會公平正義價值！」「加油！五月一定要成功」、「想要！可惜在台北」、「太應景了！想要」、「心不美的人看起來就醜陋！」「紅包是要放正面的話語，印這種東西不恰當」、「我認為這個字包含了進步與除舊，從虛假的發大財邁向更民主的明天，完全可以替代傳統的春字哪」、「今天做的事，老天有記錄」。

(中時電子報)