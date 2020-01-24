古代人很保守？大錯特錯，至少男男、女女同志情，自古以來少不了。《清稗類鈔》這部筆記小說，甚至還有一個「哥哥與嫂嫂恩愛後，嫂嫂拉小姑上床，最後小姑生下哥哥孩子」的歷史奇案。

《清稗類鈔》蒐羅野史筆記、家藏秘笈、傳聞與報刊資料，將清代上至天文、下至地理的各種奇聞軼事編輯成書，共1萬3500餘條，約300萬字。

其中一篇《沂州王氏女孕兒案》，講的是清朝有個叫王成的小縣吏，因官府離家遠，沒辦法常常回家，而王成家中有老婆和小妹，姑嫂2人感情很好，輪流分攤煮飯、縫紉等家務。

某天王成出差經過家門，「久別勝新婚」立刻將老婆拉進房辦事。小姑煮好飯想問嫂嫂要準備什麼菜，進入房中卻撞見兄嫂「辦事」，尷尬退出。王成匆匆辦完事又離家，小姑問嫂嫂剛剛兩人在做什麼。

不知是否「不夠性福」，或是姑嫂早有情愫，嫂嫂竟將小姑帶上床「實地演練」一番。結果，王成留下的「男性精華」竟流到小姑體內，小姑因此「處女懷孕」了。

這可不得了，小姑雖沒出嫁，但早已與同鄉陳家定親，陳家聽聞此事氣炸告官、要求退婚。官司打了很久，打到小姑平安生下孩子都無法了結。直到新官李化龍上任，他查出真相後，判決兒子歸王成養，小姑依舊嫁入陳家，結案。

(中時電子報)