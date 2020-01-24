2019年房市回溫，展望2020年會繼續升溫？品嘉建設董事長胡偉良指出，很多人認為，現在台灣房市的需求還很大，需要買房的人還有很多，但卻疏忽了一個可怕的事實。那就是：現在的年輕人還有多少比例想買房？

胡偉良說，看看周圍的年輕人，還有人在準備買房嗎？基本很少了！房價下跌根本不可怕，年輕人都不買房才可怕，想想未來年輕人都不用買房，都不需要買房，房子賣給誰？

胡偉良說，現在房市中只存在三種人：

第一種是有能力買房的人。這種人已經擁有很多間房產，他們還會買房嗎？可能不會，未來他們只會賣房。未來房子為什麼賣不掉呢？因為能買得起房的人，都已經擁有好幾間房產，房產多的人會買你的房嗎？

第二種是居住在老屋的屋主和他的家。這類民眾本身就不需要買房，靠改建就擁有新的房產。這一類人基本更不會考慮買炒房者手裡的二手房，因此，二手房未來前景也不看好。

第三種是買不起房的人。現在買不起，只要房價不暴跌，以後基本也不大可能買得起。只有等待國家的社會住宅推出，才能滿足居住需求，或者不用買房，未來租房價效比也高，人人住有其居。

胡偉良觀察，90年代的年輕人基本上大多抱著不買房的想法，一來房價太高，他們買不起，二來，他們覺得可以繼承父母、長輩的房子。

此外，台灣少子化問題日漸嚴峻，2、30年後，房屋真的有可能過剩。綜上所述，房價下跌不可怕，年輕人不想買房才可怕，未來房子賣給誰？

胡偉良預期：

1.未來房市接盤的買家會減少、房產的升值預期會被打破，城市之間會有分化、不同城區之間房價也會千差萬別。

2.未來房價的分化將會成為常態，老房子愈來愈多，愈老愈來愈沒人要，尤其在一些人口有淨流出的區域，像日本一樣愈來愈多廢棄住宅也會漸成普遍的現象。

(中時電子報)