鼠年過新春，高雄市長韓國瑜雖面對罷免壓力，但大批韓粉仍十分挺他。 而今年他將從初四開始先赴佛光山參拜，初五上午預計先到左營區新莊天后宮參拜再發紅包，下午在三民區覆鼎金保安宮參拜發紅包。

今年韓國瑜則傾向不出國，選擇留在台灣進行短期旅遊，確保高雄治安市政不出狀況。高雄市府也印製市長小紅包，韓國瑜也早在22日就在市府鳳山行政中心、四維行政中心先發過一輪紅包，祝福市民鼠年如意，其中鳳山市府場就發了2500份，花了25分鐘才全部發完。

韓國瑜及3位副市長葉匡時、李四川、陳雄文，將在新春期間分進合擊走訪高雄各區廟宇祈福並發送福袋。

韓1月28日（大年初四）上午10時將先赴大樹區佛光山參拜，1月29日(大年初五)上午10時赴左營區新莊天后宮、下午3時三民區覆鼎金保安宮，1月31日(大年初七)上午11時路竹天后宮、下午3時小港鳳林宮，2月1日（大年初八）上午11時在鳳山北極殿。

2月8日（正月十五）上午10時在大寮區開封包公廟、下午3時在苓雅區萬應公廟參香，身體力行走春，並拜訪各大宗教團體。韓與三位副市長過年期間安排34處廟宇及宗教團體走春祈福。

(中時電子報)