前總統馬英九卸任後人氣回升，自製春聯備受歡迎，每年一推出旋即秒殺，甚至得加印才足夠讓各方索取。馬英九日前在臉書貼出親發春聯地點，有名網友一句「傻眼～去發春聯的時間，剛好錯過我擺市場的時間」，便可看出馬英九的人氣有多夯！
馬英九近日發放與周美青聯名的春聯，馬英九表示，他準備的春聯，上聯是「金鼠風光無盡藏」，下聯是「萬物熙和有餘香」，金鼠代表富裕和財富，熙代表觀喜，和代表和平，有餘香代表年年有餘。
馬英九的春聯備受歡迎，馬英九曾在狗年時寫了一副對聯，「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，祝福大家狗年旺旺，財源滾滾，台灣風調雨順、中華民國國運昌隆。未料，第1波10萬張才1天就發送完畢，當時還緊急追加才讓許多民眾能拿到。
今年馬英九的春聯依舊受到歡迎，甚至在馬英九尚未到場時，現場就已經大排長龍。日前馬英九在臉書貼出親發春聯地點，引來許多網友回應，紛紛開心表示拿到馬英九的春聯，其中有名網友直呼「傻眼～去發春聯的時間，剛好錯過我擺市場的時間」，可見馬英九的超高人氣。
(中時電子報)
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