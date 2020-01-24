以817萬票贏得總統大選的蔡英文，可說是目前的高人氣政治人物，總統府今年也將延續傳統，準備了33萬份的福袋，要發給全國民眾，和國人一同沾喜氣，過好年。

去年2019年春節，總統蔡英文初一到初四一口氣走訪了15縣市、17間宮廟，從初一台北指南宮、新竹財神廟，初二嘉義縣奉天宮、高雄市關帝廟，初三屏東車城福安宮、彰化天后宮、初四台中大甲鎮瀾宮、新竹義民廟等。

總統府1月13日公布了鼠年農曆春節的一元福袋設計，這次與往年一樣準備33萬份的福袋，將在過年期間由蔡英文、陳建仁到各地去發放。由於明年是鼠年，福袋設計也以「金鼠」為設計概念。並且這次會以豐碩為主題，期盼「風調雨順、民富國強」。

桃園市府表示，今年大年初一，蔡總統將在當天下午4點，到中壢知名的仁海宮參拜和發放福袋，市長鄭文燦也將陪同小英總統一起參香祈福，希望新年都能國泰民安，也希望桃園市民，在鼠年都能順順利利，一起過個好新年。

總統府也公布蔡英文總統大年初一後的公開行程，大致如下(以現場活動及總統行程和維安為準)

1月25日(星期六)總統活動行程

09:00 「覺修宮」發放福袋(臺北市覺修宮/臺北市大同區重慶北路三段340號)

09:30 「保安宮」發放福袋(大龍峒保安宮/臺北市大同區哈密街61號)

11:25 「冬山草湖玉尊宮」發放福袋(玉尊宮/宜蘭縣冬山鄉進偉路727號 )

14:40 「新北蘆洲湧蓮寺」發放福袋(湧蓮寺/新北市蘆洲區得勝街96號)

16:00 「中壢仁海宮」發放福袋(中壢仁海宮/桃園市中壢區延平路198號)

1月26日(星期日)總統活動行程

10:00 「楓港德隆宮」發放福袋(楓港德隆宮/屏東縣枋山鄉善餘村德隆1號)

11:20 「東港東隆宮」發放福袋(東港東隆宮/屏東縣東港鎮東隆街21-1號)

14:00 「五甲龍成宮」發放福袋(五甲龍成宮(五甲廟)/ 高雄市鳳山區五甲二路730巷6號)

15:45 「新營太子宮」發放福袋(太子宮/臺南市新營區太北里45-2號)

1月27日(星期一)總統活動行程

10:00 「南投草屯惠德宮」發放福袋(草屯惠德宮/南投縣草屯鎮太平路二段287號)

11:20 「彰化鹿港天后宮」發放福袋(鹿港天后宮/彰化縣鹿港鎮中山路430號)

14:30 「雲林縣北港朝天宮」發放福袋(北港朝天宮/雲林縣北港鎮中山路178號)

15:40 「嘉義市嘉邑大天宮」 發放福袋(嘉義市大天宮/嘉義市東區和平路84號)

16:45 「嘉義縣新港奉天宮」發放福袋(新港奉天宮/嘉義縣新港鄉新民路53號)

1月28日(星期二)總統活動行程

11:00 「新埔褒忠亭義民廟」發放福袋(褒忠亭義民廟/新竹縣新埔鎮義民路三段360號)

14:30 「通霄白沙屯拱天宮」發放福袋(白沙屯拱天宮/苗栗縣通霄鎮白東里8號)

16:50 「臺中樂成宮」 發放福袋(樂成宮/臺中市東區旱溪街48號)

(中時電子報)