演藝圈中有不少男星艷福不淺，過著3妻4妾的日子令人羨慕。只是他們表面風光，但內心卻有說不出的苦，如同金鐘視帝雷洪，就曾坦言最害怕過年，下輩子再也不要這樣生活了！

雷洪曾經擁有1妻5妾，妻妾們又為他生下8個兒女，加上孫子算算共有30多人，所以每逢過年雷洪家中總是超熱鬧，要擺2個圓桌、1個長桌才夠坐。只是他就曾坦言為回娘家一事傷透腦筋，「最好我昨天晚上熬夜打牌，有點不舒服，我看是不是回娘家的事我們改天大家再來好好研究，可能嗎？絕對不可能！」所以只能想辦法「偷偷」回去，他說：「這沒辦法光明正大，光明正大的話，這絕對翻臉的。」

他更稱最希望初二就開工，再不然就裝病，因為這樣他就不需要陪老婆們回娘家，「如果有下輩子，我絕對不要再這樣了，三妻四妾一點都不快樂。」如今雷洪6妻妾也因故跑光，現在僅有個紅粉知己作伴。

另外，香港超級富豪劉鑾雄(大劉)也有一段時間與紅顏知己呂麗君、陳凱韻(甘比)上演兩女共侍一夫的生活，多年前更曾被拍到在過年期間，先是與甘比吃團圓飯，2天後再與呂麗君及其子女聚餐畫面，還被媒體封為春節大忙人！

(中時電子報)