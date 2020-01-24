2020總統大選，總統蔡英文以817萬票大勝，順利連任。外界認為關鍵除了大打「芒果乾」之外，民進黨狂打「回家投票」的策略奏效，催出不少年輕選票。台北市議員秦慧珠日前在臉書指出，韓國瑜敗選後檢討原因，大量失去年輕選票是硬傷，她提及周遭幾個小故事，並表示這個問題在選前的民調就已經知道。

秦慧珠在臉書指出，她曾問一位在大學當教授的朋友，「你的學生會投韓國瑜嗎？」他苦笑說不會，年輕人沒有人想投他：服務處的主任也搖頭說，他兩個兒子都說要投蔡英文，投票前一周他告訴秦，他花了幾個月終於說服兒子投韓國瑜；一個事業有成的眷村二代董事長選前告訴我，他跟不支持韓國瑜的女兒說：爸爸給妳錢，妳去玩好了。他還有點興奮的告訴我，這一招還不錯，應該多多宣導。

秦慧珠認為，年輕人不投韓國瑜，有對「人」、對「黨」的不認同，和受大環境氛圍影響三種因素。在「人」與「黨」方面，年輕人不投國民黨的候選人早已發生，最著名的例子是民國83年台北市長選舉，陳水扁、趙少康、黃大洲三個人競選那一次，在大學生有人支持扁，有人支持趙，但說要投黃大洲則會被同學笑。她說那些「年輕人」如今都已經40多歲。四年後國民黨推出馬英九參選台北市長，跟陳水扁對戰，很多年輕人回流支持馬英九，特別是「女青年」。她說同樣的國民黨，推出不同的人選，在年輕族群中的競爭力就會不一樣，而不同的候選人也會給相對老化的政黨帶來一點新意。

此外，秦慧珠認為大環境和議題的因素也愈來愈重要。她提及103年的「太陽花運動」，市議會裡很多國民黨議員的助理下班都跑去立法院靜坐，上街頭遊行，連她乾女兒都跑去了，「我問她為什麼不支持服貿協議，開了一個小店的她說擔心大陸資金和公司進來會讓她們這些小商店都倒閉，我問她，妳們很多年輕人都是這麼想的嗎？她說是」。秦說她的乾女兒生長在藍色家庭，爸爸以前還是區分部書記，她聽了心情很沉重，國民黨的服貿協議宣導，顯然消除不了年輕人的恐懼，這是第一次年輕人因為單一議題不分藍綠大量離開了國民黨。

秦慧珠說年輕人投票，候選人的年紀有時候不一定是絕對的，柯文哲比連勝文大十一歲；蔡英文和賴清德黨內初選時，年輕人比較支持年紀大三歲的蔡英文；韓國瑜和郭台銘黨內初選時，年輕人比較支持大七歲的郭台銘。年輕人當然比較不支持年紀大的，但有時候年紀之外還有其他因素，比如候選人特質還有理念政見。

秦慧珠認為，這一次大選，在「人」、「黨」、「議題」上，國民黨都不受年輕人的青睞，而在選戰策略與論述中也沒有把選情當成是如「躺在加護病房」一般的危機在處理，甚至很多人還誤判情勢以為會大贏。她感慨表示，選後國民黨的年輕人出來喊改革，資深年長的人則出言指責。連她寫臉書談感言也被罵，但意外的卻收到很多議會年輕一輩不分黨派議員同仁的讚美。她直言，敗選後的國民黨，眾聲喧嘩，大家各自提出不同意見甚至爭執，反而會有希望。

(中時電子報)