農曆二月初二是俗稱「頭牙」的日子，民間大多以這一天為土地公盛大祭拜，特別是許多做生意的店家每個月初二、十六都會準備供品來祭拜土地公，祈禱生意興隆，其中又特別以「頭牙」與年末的「尾牙」最為隆重。

《福德正神真經》記載農曆二月初二，為土地公加昇，封福德正神之日，而八月十五日則為土地公神壽誕，不過民間多以二月初二為其壽誕，但同樣在春、秋二季舉行盛大祭典，稱「春祈」、「秋報」。據記載，福德正神宅心仁厚、樂善好施是最隨和的神明，因此在祭拜上並沒有太多的禁忌，不過因為土地公是基層的神明，其形象多為老爺爺形象，因此也有用柔軟的甜食、點心如麻糬、軟糖等物，還有一說是龍鬚糖會沾黏土地爺的鬍子多黏一些財氣跟福氣。

祭拜土地公可以在店家門口朝外、自或到附近的土地公廟，家神明廳，時間以上午為主。不過有一說如果營生性質是夜生活相關的，也有人選在子時拜拜，祭品方面則需要三杯酒水、燈燭、水果三或五樣(若是還大願或重大的事情要祈求則準備四菓發粿或蛋糕、麻糬或年糕等甜食柔軟的點心、金紙，也有民眾會隆重的用「牲禮」來祭祀。

需要注意的是，點香拜拜後記得要誠心的祝禱，並報上自己地址與姓名、商號等，並不時的添酒乃至三巡後才能開始焚燒紙錢撤收供品。另外也須注意，家裡辦喪事未滿百日或女人生理期，都不宜入廟、拿香拜神，以免衝撞了神明。

(中時電子報)