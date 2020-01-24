民間盛傳蛇穴聚財，南投竹山著名的求財勝地紫南宮據說廟中土地公神座後有一靈穴，也曾發現有許多小蛇聚集，被稱為「小龍會」民國70年紫南宮整修重建挖地基時，一夜之間地基溝渠竟然布滿了數千隻小蛇多到要用畚箕來清。

傳說三腳蟾蜍是劉海仙人的靈獸，能聚天下財寶，也有不少人將三腳蟾蜍放置於家中財位，但是蛇卻能吞食蟾蜍，因此蛇穴也被視為能聚財的風水寶地。當時重建進行時，廟方依土地公之神意，保留了土地公神座後的座牆及後面靈穴。廟方請來社區居民莊、陳二民眾來開挖廟身的地基，工作非常順利地完成，但是，隔天一早要繼續工作時，卻看到地基溝渠內，滿溝渠的各種小蛇，並可以清楚的看到溝渠壁上到處都是光滑的洞口，據說就是紫南宮的「小龍會」現跡。

不過也把工人嚇傻，讓他們不知如何是好？於是他們請來請來當時擔任重建委員會副主委的陳俊郎先生幫忙，他焚香祈求土地公顯聖幫忙重建工作能夠繼續進行，在擲筊請示後，便請大家用畚箕將小蛇移送到神座後的靈穴，說也奇怪，之後小蛇也一一不見蹤影，重建工作也就順利進行了，也更增添蛇穴神祕的風水傳說。

(中時電子報)