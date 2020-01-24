2020總統大選結束，韓國瑜回到高雄市政府拚市政，卻也面臨罷韓危機，各界也相當關注，不少命理、風水師也根據自身專業，針對罷韓一事提出看法。

《罷韓成主流 但事在人為》

日前高雄楠梓工廠發生大火，易經命理師高煜霖在臉書表示，記憶中從未有火警霧霾可遍及全市精華區，恐怕老天爺又有指示。高煜霖用「指算法」得到「小吉：雙雁入青雲」，意指將有好結果，值得等待、堅持，以此角度來看，成功機率應毫無懸念。

另外，卦辭「路上好商量，失物在坤方」及「行人即便至，交關甚是強」兩句，意指罷韓是多數人共識，不過「陰人來報喜」，「陰人」指女性，是否暗示背後會有女性人物，拱他參選黨主席，倒是可以觀察。高煜霖算得「澤火革」卦，意指民意對於改革、改變的看法，將會成為主流。不過，高煜霖也說事在人為，最後還是要看韓國瑜的態度及改變。

《韓國瑜困難重重 阻礙多》

命理時事分析家詹惟中，在節目《國民大會》中以撲克牌預測，其中黑梅花代表不好，數字越大代表越慘。韓國瑜得到黑梅花Q及黑梅花6，詹惟中解讀，面對罷免也許困難重重，有很多阻礙在裡面。

《韓國瑜不改變 半年後被罷免？！》

資深鳥卦師王馨怡在《這！不是新聞》節目中，為罷免案卜卦，得「皇天降下紫微星，除妖滅怪得安寧，二十八宿扶聖主，我朝家國在重興」。她表示，只要韓能在這半年重新振作，讓市民感動，並請豬隊友離開，還是有轉圜的空間。

另外，也得到第55籤「須知進退總言虛，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」。王馨怡直言，韓國瑜不會變，因此半年之後一定會被罷免。

《世事無常 韓國瑜有機會過關》

風水老師江柏樂在節目《驚爆新聞線》中表示，罷免成案的機會很大，但最後應該不太可能成，因韓國瑜還有運勢，今年是鼠年，「韓」上面是一個口，老鼠喜歡洞穴，且「國」也是一個大洞穴，「瑜」旁邊有王，所以過關機會很大。

江柏樂也抽出「官鬼持世」，江柏樂解釋，意指韓國瑜可能沒工作，但他個人認為應該不會，因世事變化無常。

《韓國瑜太「秀氣」 罷韓會成功？》

民俗專家廖大乙預言罷韓會過，主要是看韓體態太「秀氣」，屁股沒肉，運勢不佳，加上「人為」的部分，是韓國瑜在總統大選期間失言較多，引起不少市民反感。

(中時電子報)