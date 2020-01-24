馬英九一日體驗。（摘自馬英九YouTube）

馬大九一日外送員

馬英九去年過年前扮成書店店員，帶眼鏡、口罩喬裝，民眾認出後一臉驚訝。今年他再度出任務，這回搭上外送熱潮，當起一日外送員。

去年馬英九到書店擔任一日店員，還戴帽子、眼鏡、口罩掩飾身分。一開始，馬英九熱情向上門顧客打招呼，結帳時說「找她一毛錢」，還被女顧客嫌棄表示「現在沒有人在用毛錢了」，接著有客人說要「街口支付」，也讓馬英九滿頭問號，期間更不斷推銷自己的書《八年執政回憶錄》，卻屢遭拒絕。

最後馬英九出絕招，直接拉下口罩，說「妳要買的話，我幫妳簽字」，兩名女顧客看到馬英九「真面目」後，瞬間眼睛瞪大、倒抽一口氣，嚇到說不出話來，反應過來後才問「真的假的？」興奮表示「好幸運喔！」

今年，馬英九再度挑戰當外送員，騎著電動車送餐送春聯。送餐到醫美診所時出現小插曲，馬英九表示希望點餐人能夠親自領取，沒想到卻讓櫃檯人員覺得有異，疑似不悅問「她在忙，怎麼了嗎？」接著馬英九又問「能不能出來一下？」櫃檯人員則強硬回說「有什麼事情嗎？這個我們收就好啦！」

最後，馬英九拿下口罩，表示要送小禮物給點餐的人，櫃檯人員看見後態度馬上大翻轉，驚喊「啊啊啊啊啊啊啊啊啊！馬市長，馬前總統」。

其他網友看了馬英九的一日體驗之後，表示「好驚喜！看到新聞這影片來看的。拜託馬多拍這種生活影片，馬總統好可愛！」「希望前總統朝網紅邁進」、「那剁剁逼人的嘴臉一秒變驚喜，太化學反應了。」

馬大九一日店員

(中時電子報)