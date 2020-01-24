英國哈利王子與妻子梅根1月上旬宣布淡出英國王室，不再執行王室公務及領取公共經費，以尋求財務獨立及更多私人空間，兩人自今年春天起也不再使用「殿下」頭銜，這起事件引起國際關注並在網路上出現「梅根脫英」（Megxit）的討論串，不過實際上亞洲也有不少皇族為了不同理由放棄頭銜，他們的人生故事也相當峰迴路轉。
香港《南華早報》報導，日本女性皇族一旦嫁給平民，就會自動失去頭銜與皇族身分，成為平民，最近一起例子要屬絢子女王，她是上皇明仁的堂弟、已故高圓宮憲仁親王的三女，2018年以28歲年紀下嫁船運公司職員守谷慧，此後改名為守谷絢子，正式脫離日本皇族。她脫離皇籍後，日本皇室目前僅剩下18位皇族。
現任天皇德仁的胞妹紀宮清子內親王也嫁給平民，她於2005年下嫁東京都廳職員黑田慶樹，此後改名為黑田清子、成為平民，她也放棄了國家補助，不過結婚時日本政府有贈與一筆高達129萬美元（約新台幣3,871萬元）的禮金。
上皇明仁的三個姊妹也都因為下嫁平民而失去皇族身分，其中三姊孝宮和子內親王於1950年和上班族鷹司平通結婚，成為二戰後首位下嫁平民的內親王，並且冠夫姓為鷹司和子，在當時蔚為話題，不過1966年鷹司平通被發現死於銀座酒店女子的住處，兩人皆因一氧化碳中毒死亡，當時媒體紛紛以「殉情自殺」等大篇幅報導。
除了日本皇族，泰國烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya）也因結婚放棄公主頭銜。她是已故泰王蒲美蓬與王后詩麗吉的長女，1972年和美國人結婚後放棄公主頭銜、移居美國，不過兩人已在1998年離婚，之後烏汶叻公主返回泰國。她去年受泰愛國黨邀請角逐泰國總理大選，後續遭胞弟、現任泰王瓦吉拉隆功反對，並且發布聲明指出王室成員參與政治相當不妥。
另外，印尼混血名模馬諾哈拉（Manohara Odelia Pinot）2008年以年僅16歲年紀嫁予30歲的馬來西亞吉蘭丹州王子法克力（Tengku Temenggong Mohammad Fakhry），婚後卻傳出遭到王子刀割、注射藥物等性虐待，2009年馬諾哈拉趁著訪問新加坡時逃回印尼，同年與法克力離婚。
(中時電子報)
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