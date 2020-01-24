英國哈利王子與妻子梅根1月上旬宣布淡出英國王室，不再執行王室公務及領取公共經費，以尋求財務獨立及更多私人空間，兩人自今年春天起也不再使用「殿下」頭銜，這起事件引起國際關注並在網路上出現「梅根脫英」（Megxit）的討論串，不過實際上亞洲也有不少皇族為了不同理由放棄頭銜，他們的人生故事也相當峰迴路轉。

亞洲王室。

香港《南華早報》報導，日本女性皇族一旦嫁給平民，就會自動失去頭銜與皇族身分，成為平民，最近一起例子要屬絢子女王，她是上皇明仁的堂弟、已故高圓宮憲仁親王的三女，2018年以28歲年紀下嫁船運公司職員守谷慧，此後改名為守谷絢子，正式脫離日本皇族。她脫離皇籍後，日本皇室目前僅剩下18位皇族。

Japan's Princess Ayako surrenders her royal status as she marries for love https://t.co/JS6NMzmm2V pic.twitter.com/QqfNoDYuCN — CNN (@CNN) October 30, 2018

現任天皇德仁的胞妹紀宮清子內親王也嫁給平民，她於2005年下嫁東京都廳職員黑田慶樹，此後改名為黑田清子、成為平民，她也放棄了國家補助，不過結婚時日本政府有贈與一筆高達129萬美元（約新台幣3,871萬元）的禮金。

21/42 #Bizarre #RoyalWedding #FunFacts - Female members of Japan’s Imperial family will lose their royal status (and allowance) if they marry commoners. This happened to Princess Nori in 2005, when she left behind the aristocratic life to marry a government official pic.twitter.com/6JIZmJo1EJ — Prince George (@PrinceHRHGeorge) September 30, 2018

上皇明仁的三個姊妹也都因為下嫁平民而失去皇族身分，其中三姊孝宮和子內親王於1950年和上班族鷹司平通結婚，成為二戰後首位下嫁平民的內親王，並且冠夫姓為鷹司和子，在當時蔚為話題，不過1966年鷹司平通被發現死於銀座酒店女子的住處，兩人皆因一氧化碳中毒死亡，當時媒體紛紛以「殉情自殺」等大篇幅報導。

除了日本皇族，泰國烏汶叻公主（Princess Ubolratana Rajakanya）也因結婚放棄公主頭銜。她是已故泰王蒲美蓬與王后詩麗吉的長女，1972年和美國人結婚後放棄公主頭銜、移居美國，不過兩人已在1998年離婚，之後烏汶叻公主返回泰國。她去年受泰愛國黨邀請角逐泰國總理大選，後續遭胞弟、現任泰王瓦吉拉隆功反對，並且發布聲明指出王室成員參與政治相當不妥。

Thai king's sister Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi makes unprecedented move into politics https://t.co/TetsMz0DAO by @kayatrtrz pic.twitter.com/GAK2NNlixI — Reuters (@Reuters) February 8, 2019

另外，印尼混血名模馬諾哈拉（Manohara Odelia Pinot）2008年以年僅16歲年紀嫁予30歲的馬來西亞吉蘭丹州王子法克力（Tengku Temenggong Mohammad Fakhry），婚後卻傳出遭到王子刀割、注射藥物等性虐待，2009年馬諾哈拉趁著訪問新加坡時逃回印尼，同年與法克力離婚。

INGAT MANOHARA? BEGINI KABARNYA SEKARANG, BIKIN NETIZEN TERKEJUT!



Masih ingatkah Anda dengan artis cantik Manohara Odelia Pinot? Manohara Odelia Pinot sempat... https://t.co/ceXB1R7fVS — Tribun Batam (@tribunbatamku) May 7, 2018

(中時電子報)