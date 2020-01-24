日經亞洲評論報導，華為擔憂美國最快在下月祭出更嚴苛的出口管制禁令，正極積為核心的電信設備事業努力囤貨，將來自外國的供應零組件庫存提高到1年。

報導引述消息人士指出，華為在全球的採購預算約為700億美元，目前的採購重心包括更具戰略性的4G和5G路由器、網路交換器，以及基地台業務庫存等，而智慧手機事業採購則非優先考量。

另一位知情人士透露，對華為來說，拉高電信設備業務零組件較容易，因為不需要像智慧手機那樣進口那麼多零件。2019年，華為賣出2.4億支智慧手機，相較之下，基地台設備只出貨數千萬台。

華為囤積1年份的庫存量，除了因應美國可能在下月擴大限制華為供應商的出口管制外，另一考量是，華為財務長、創辦人任正非女兒孟晚舟面臨美國引渡要求，加拿大法院在本周舉行引渡聽證會。美國政府指控孟晚舟與華為違反美方對伊朗制裁等罪名要求引渡。

路透日前報導，美商務部打算將「來自美國技術含量」的出口標準，從25%門檻下調至10%，以擴大限制對華為的出貨，外國企業也得遵守規定。日經則報導，美方新規定可能把門檻降至10%甚至0%，如同伊朗所面臨的嚴厲制裁，這是讓華為最擔憂的。

華盛頓律師克拉克透露，據他所知，美國政府已加快調整出口管制規則，範圍擴及微電子硬體，包括由EAR控制的生產設備等。

一旦美方新禁令擴大，美國企業也會中槍，華為智慧手機的玻璃基板供應商就是美企康寧，其他如日本的Sony、面板大廠日本顯示器公司（JDI），韓國的LG Display和三星（Samsung）等亞洲供應商，以及台灣的晶圓廠台積電和聯電也都會受到衝擊。

(中時電子報)