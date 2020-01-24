今年春節年假打算好怎麼樣度過了嗎？如果你熱愛電影，那麼把握年節長假把過去好一陣子的影展佳片、票房大片，或是你喜愛的演員所演出的好片追起來，絕對是不錯的idea。如果你當前苦無片單，不如來看看以下過年片單整理。

根據《電影神搜》網站蒐羅的資訊，除夕起各大電視台將播出的好片不少，包含AXN在除夕首波《蜘蛛人：離家日》、初一首播《MIB星際戰警：跨國行動》之外，FOX Movies在初三將播出《小飛象》，選擇還不少。

過年期間電視台片單(除夕)。(摘自電影神搜網站)

過年期間電視台片單(初一)。(摘自電影神搜網站)

過年期間電視台片單(初二)。(摘自電影神搜網站)

過年期間電視台片單(初三)。(摘自電影神搜網站)

過年期間電視台片單(初四)。(摘自電影神搜網站)

過年期間電視台片單(初五)。(摘自電影神搜網站)

除了守在電視前，可能還要跟家人搶電視外，事實上透過手機追電影，也是可行之道。在friDay影音可看《追龍Ⅱ：賊王》、《小丑》、《雙子殺手》、《82年生的金智英》、《從前，有個好萊塢》以及《黑魔女2》。Catchplay+則可看《返校》(獨家上架)、《玩命關頭：特別行動》；myVideo可看《在黑暗中說的鬼故事》、《舞孃騙很大》、《掃毒2：天地對決》《神機有毛病》、《聖人大盜》、《校外打怪教學》；Netflix用戶則是可追經典港片《賭神》、《賭俠》、《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》系列，還有《少年的你》、《第九分局》、《陽光普照》、《誰先愛上他的》、《後勁: 王建民》、《角頭2：王者再起》、《五月天人生無限公司》等熱門華語電影。

經典賀歲電影在Netflix看得到(《英雄本色》、《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》、《嚦咕嚦咕新年財》)。(Netflix提供／黃慧雯台北傳真)

如果家裡裝有Wi-Fi路由器，電視上也有Chromecast或是Microsoft 無線顯示轉接器(Microsoft Wireless Display Adapter)的話，還可輕鬆讓手機中播放的電影投放到電視的大螢幕上觀賞，更賞心悅目也能與家人同樂！

(中時電子報)