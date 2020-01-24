鼻頭、眉間、下巴、額頭突然冒出大痘痘，嚴重影響外觀，讓人忍不住想動手除之而後快。一位40多歲的女性主管，因用手摳額頭髮際線的痘痘，結果引發蜂窩組織炎，大過年就在急診室待了三天。擠痘痘為何讓臉部腫成大麵龜？

痘痘並非過了青春期就不會長。當皮脂腺分泌旺盛，毛孔角化堵塞形成粉刺，使得痤瘡桿菌大量繁殖，發炎後就成為青春痘、丘疹、囊腫、膿疱。

「擠痘痘的時間點不對，太早去擠，很容易發炎，」長庚醫院皮膚科教授紀景琪一語道破。通常痘痘出現由白血球及細菌混合而成的黃色膿頭，表示可以弄破擠出來，但如果膿頭沒出來就去硬擠，很容易把細菌往下擠，造成紅腫熱痛的發炎反應及蜂窩組織炎（註：是指皮下組織的感染發炎。蜂窩是指皮下組織的脂肪結構看來像蜂窩）。

痘痘不能擠時，千萬手下留情

如果痘痘位在「危險三角」，也就是臉的中央部位（兩眼之間的眉心到兩邊嘴角兩端），影響更嚴重。因為這裡的靜脈會連通到顱底海綿竇，此處有多條神經通過，包括視神經交叉、三叉神經第一、二分支及操控眼球移動的3、4、6對腦神經，一旦細菌感染，很容易造成海綿竇栓塞，不但影響神經功能，細菌經血液進入腦部，也會造成細菌性腦炎。「不管痘痘長在哪裡都一樣，不能擠的時候就不要去擠它，」紀景琪說。

正確方法是把手洗乾淨，用消毒過的針頭把膿頭刺破，輕輕擠一下挑出來。「把膿擠出來就不要再挑下去了，」他提醒，之後再擦上痘痘用的外用消炎藥膏，如抗生素四環黴素、新黴素或BP(過氧化苯甲醯)抗菌藥即可。

「臉部的痘痘都不建議自己亂擠，」國泰綜合醫院皮膚科主治醫師俞佑提到。如果痘痘處裡不當，容易留疤。尤其反覆性發炎沒控制好，真皮組織纖維化造成疤痕組織增生，「這種傷害是不可回復的，」他說，即使透過果酸淡斑、雷射矯正疤痕，但效果仍有限。

通常痘痘會自行好轉，但如果反覆性發作、或痘痘大到0.5～1公分以上，建議找醫生處理，搭配口服抗生素或Ａ酸藥物來解決，紀景琪提到。

吃對、睡好，痘痘不再來

預防痘痘除了紓緩壓力，睡眠充足，晚上11點前就寢，維持身體新陳代謝功能。

飲食上則要避免高GI(升糖指數)、高熱量、甜食及巧克力等易致痘食物。「高升糖指數的碳水化合物會刺激胰島素與胰島素生長因子的分泌，促進發炎反應，以及刺激皮脂腺分泌，」俞佑提到，平常可多選擇吃低GI食物如全穀類、優格、山藥、蛋、梨子、全脂牛奶等。也有初步研究指出，飲用脫脂牛奶可能較全脂牛奶來得容易長痘，不過仍有待更多研究證實。

皮膚科醫師提醒，要避免臉部長痘痘，適當洗臉就好。（照片來源：pixabay）

另外，要提醒的是，要避免臉部長痘痘，適當洗臉就好。俞佑提到，皮膚乾燥的人一天洗一次，用清水即可；皮膚較油的人一天可洗兩、三次，建議用溫和、中性或弱酸性的清潔用品。平常保持皮膚「不太油，有點保水度，不會泛油」，就是最佳狀態。

*特別提醒：1～7歲小孩通常不會長痘痘，若家長發現孩子臉上突然長了些痘痘，俞佑提醒，可能是內分泌或腎上腺素功能異常，會影響生長發育，要趕快帶去看醫生。

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(中時電子報)