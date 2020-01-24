紐約時報記者兼專欄作家萊恩哈特（David Leonhardt）近日撰文指出，很多美國人對於大陸的崛起感到憂慮，但其實他們最該擔心的是－美國正停滯不前。

萊恩哈特表示，他曾經去過大陸兩次，對其經濟發展印象深刻，近10年來，儘管大陸經濟增速已經放緩，但成長的質量卻大幅提升，並且正在縮小與美國的差距。

他說，2010年曾與大陸高官、企業高層談話，當時他們抱怨最多的問題就是缺少創新企業和消費水平低；但最近這一次，沒聽到這樣的話。萊恩哈特指出，大陸的科技產業已經擁有美企沒有的優勢，行動支付的發展連臉書和谷歌都想效仿；此外，大陸消費經濟也取得很大的進展。

而大陸之所以有這麼大的進展，萊恩哈特認為，主因是過去十年來，美國各項表現都在走下坡。而川普在這之中扮演要角，他比歷屆美國總統更把大陸視為威脅，處理這件事上卻非常笨拙，反而讓大陸坐大。

他舉例，川普不和那些處在大陸陰影底下的亞洲國家結盟，共同應對大陸崛起，反而與盟國疏遠；此外，川普不把民主制度宣揚成有別於獨裁主義的更佳選擇，反而在國內詆毀法治，還討好外國獨裁者。倫敦經濟學院中國經濟學家金刻羽就說，川普是送給大陸的「一份戰略禮物」。

萊恩哈特說，現在的美國有點搞不清楚自己的定位，究竟是全球民主領導者？或眼光短淺只求自保的國家？而大陸正受惠於美國這樣的混亂。許多大陸專家都在爭論，到底中國大陸是強國還是弱國？答案是「兩者皆是」，但他們的方向很清楚，就是持續變得更強。

萊恩哈特說，未來十年大陸可能更強，掌控著太平洋地區，領導著全球威權主義國家聯盟；但也可能更弱，狼狽地應付著國內異議，與亞洲鄰國的緊張局勢。但第一種可能性應該會讓美國感到幾分急迫感。

(中時電子報)