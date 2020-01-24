農曆年節將近，象徵著家人團聚一起迎接新的一年，無論是在家與久未見面的親朋好友敘舊談天或是一起出遊走春，都很怕尷尬冷場啊！這時候快打開Google Pay靠著應景遊戲、應用程式、電影及圖書的內容，拉近彼此的距離吧！

*農曆主題相關App

推薦三款應景App，包含「過年鞭炮音效」：各種過年常見的鞭炮音效，環保又不失熱鬧；「三姑六婆Lite - 親戚稱呼計算機」，當你拜訪許久不見的親戚，卻記不得親戚的稱謂，透過稱呼計算機，讓你不在長輩前失禮；「2020 鼠年十二生肖運勢」，新的一年掌握自己新的運勢，知己知彼百戰百勝！

農曆主題相關App。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

*多人遊戲

「誰是臥底」：家庭之間爾虞我詐不傷感情，「誰是臥底」這款遊戲簡單鬥智找出演技老鼠屎。這是一款在Google Play排名第10的免費遊戲，簡單上手大小朋友都能玩，遊戲中每人會被分配一個字詞，其中少部分的「臥底」會被分配到不一樣但十分相近的字詞，，其他拿到一樣字詞的「平民」找出臥底及獲勝，反之則臥底成功！

「『Just Dance Now」：過年期間大魚大肉，過年千萬不能一家人都胖一圈，趕快開啟『Just Dance Now』邀請大家跳舞消脂吧。只要透過手機下載好App並透過電腦或電視連結至官網，手機化身體感控制器，無限制玩家人數隨時可以跟親戚尬舞動一動！

「荒野亂鬥」：超人氣的「荒野亂鬥」為Google Play評選2019 年度最具創新力遊戲之一，更是多人連線遊戲中的必備App，3分鐘一局不怕玩太久，最多還能10人連線分組，看誰能成為亂鬥高手，替圍爐添增熱烈刺激的氣氛！

誰是臥底、Just Dance Now、荒野亂鬥三款推薦多人遊戲。(摘自Google Play)

Google Play 歡欣鼓舞迎鼠年，紅包優惠大方送！Google Play 將在1月22日至1月29日期間推出錢鼠年新春限定優惠，一起來看看有哪些不能錯過的折扣吧！(期間限定禮包細節以屆時遊戲公告為準)

《神魔之塔》2020 農曆新年禮包，2020年1月22日 ~2020年 2月2日(價格：NTD 360)，內含30顆鑽石、體力回復劑5支、人面鳥騎士 ‧ 瘋頭 1 隻、每人限購1次。

《Garena 極速領域》獨家 3 折春節限時禮包，還有新玩法等你來挑戰。

《超異域公主連結！Re:Dive》Google 限定新春鼠年紀念包(價格：NTD 300)，內容：寶石(有償)x1500、體力x600、瑪那x2,000,000 ，每人限購1次。

《崩壞3rd》新手春節特惠禮包，內含煙火*2，7日另得：煙火*1*7，限購買1次，85%OFF；新春星石特惠禮包，內含100水晶，7日另得：星石*500*7，限購買1次，70%OFF；新春限定技能禮包，內涵660水晶，高級技能材料*30，金幣*50w，限購買1次，70%OFF。

《PUBG MOBILE》限時禮包 3 折起 ，還可體驗新玩法。

《萬國覺醒》超過 10 倍價值禮包。

《龍族幻想》限時禮包 3 折起，讓你打造夢想家園。

*應用程式及其他內容優惠

《Memrise》立即訂閱年費 5 折；《LiTV》訂閱前 3 個月 5 折。鼠年賀歲片最低 2 折起及鼠年喜劇最低 2 折起；圖書類，不思鼠電子書 5 折。

(中時電子報)