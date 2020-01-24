春節是最適合看房的時候。
為什麼？因為手頭上現金多啊！
紅包、年終、紅利，加一加都是頭期款的一份子。
阿明在這邊教大家春節六大殺價法，
讓你用心目中的美好價錢買入自己的夢想房！
第一招：#運用現金優勢探出賣家底價
若看中喜歡的物件，可利用新年手頭資金足夠這一點，直接大膽付訂，
再藉此要求讓出更多議價空間，讓賣家現出他的底價。
第二招：#女性的楚楚可憐必殺技
女性買房可以善用溫柔攻勢，在看房時表現出愛不釋手的感覺，
再用誠懇柔和的態度軟化賣方的高姿態，多輕聲細語盧幾下，或許能成功達陣。
第三招：#心動不能表現心理拉鋸戰
高明的砍價殺價，就是要氣定神閒淡定的殺價，才不會被賣家探底，
向賣家透漏的買屋預算一定要比心中的底價還低，堅守底線，絕不買超乎預算的房屋。
第四招：#結伴看屋自導自演
新手買房最忌諱單槍匹馬，隨便找個親戚朋友一起去看房，
兩人飾演黑白臉，暗示房屋條件不夠完美，藉機要求加大議價空間。
第五招：#中古屋適用的挑三揀四法
針對中古屋，可以特別向賣家提出管線須重修、牆面須重整等等，
勢必得花上一大筆錢，趁此要求賣家給予讓價。
第六招：#善用團購以量壓價
可以約親朋好友一起揪團看屋，團購買屋等於互相介紹購屋，
能加速建案銷售速度，相對議價空間就提高很多。
春節期間掌握六大殺價法，讓你臨場發揮！
文章來源：賣厝阿明
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。