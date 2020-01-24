春節是最適合看房的時候。

為什麼？因為手頭上現金多啊！

紅包、年終、紅利，加一加都是頭期款的一份子。

阿明在這邊教大家春節六大殺價法，

讓你用心目中的美好價錢買入自己的夢想房！

第一招：#運用現金優勢探出賣家底價

若看中喜歡的物件，可利用新年手頭資金足夠這一點，直接大膽付訂，

再藉此要求讓出更多議價空間，讓賣家現出他的底價。

第二招：#女性的楚楚可憐必殺技

女性買房可以善用溫柔攻勢，在看房時表現出愛不釋手的感覺，

再用誠懇柔和的態度軟化賣方的高姿態，多輕聲細語盧幾下，或許能成功達陣。

第三招：#心動不能表現心理拉鋸戰

高明的砍價殺價，就是要氣定神閒淡定的殺價，才不會被賣家探底，

向賣家透漏的買屋預算一定要比心中的底價還低，堅守底線，絕不買超乎預算的房屋。

第四招：#結伴看屋自導自演

新手買房最忌諱單槍匹馬，隨便找個親戚朋友一起去看房，

兩人飾演黑白臉，暗示房屋條件不夠完美，藉機要求加大議價空間。

第五招：#中古屋適用的挑三揀四法

針對中古屋，可以特別向賣家提出管線須重修、牆面須重整等等，

勢必得花上一大筆錢，趁此要求賣家給予讓價。

第六招：#善用團購以量壓價

可以約親朋好友一起揪團看屋，團購買屋等於互相介紹購屋，

能加速建案銷售速度，相對議價空間就提高很多。

春節期間掌握六大殺價法，讓你臨場發揮！

「購屋議價」6大密技(賣厝阿明提供)

(中時電子報)