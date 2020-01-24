人生如戲，戲如人生。影集之所以好看，令人動容難以自拔，就是在於透過一個好故事，細膩演繹了人與人之間的情感，勾起了你我心底那股心有戚戚焉。如果你平時就是個沙發馬鈴薯，追劇追個不停；又或者你是很少追劇，對於影集很挑的話，來看看今年OTT平台的推薦片單，包你輕鬆找到你要的！

Apple TV+

喜歡看美劇？Apple TV+最新上架影評人評價新鮮度為100%的蘋果原創影集《異鄉人，美國夢》（Little America），一次8集不用等全都追起來。此外還有先前推出的《直言真相》、《晨間直播秀》、《狄金生》、《末日光明》、《靈異女僕》、《小鬼與文字幽靈》、《太空使命》、《史奴比登上太空》、《Helpsters》等原創影集，以及原創電影《荷拉的故事》、紀錄片《象群女王》還有歐普拉的《書友俱樂部》可以觀賞。人人都可免費體驗7天，年假一次追好追滿。

Netflix

今年Netflix主打經典賀歲港片，《賭神》、《賭俠》、《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》系列 、《武狀元蘇乞兒》《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《古惑仔》電影系列、《無間道》系列、《英雄本色》系列、《警察故事》系列、《黃飛鴻》系列、《古惑仔》系列、《嚦咕嚦咕新年財》全都看到；熱門華語電影：《少年的你》、《第九分局》、《陽光普照》、《誰先愛上他的》、《後勁: 王建民》、《角頭2：王者再起》、《五月天人生無限公司》、《流浪地球》、《新喜劇之王》以及＊熱門華語影集：《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》、《金枝玉葉》、《俗女養成記》、《全職高手》、《陳情令》也全數上架。

愛奇藝台灣站

即日起至2/2推出「全集限時轉免」服務，五部獨播韓劇免費看：《VIP:她們的秘密》、《男朋友》、《觸及真心》、《WWW:請輸入檢索詞》以及《德魯納酒店》。此外還可重溫經典韓劇，陪劇迷回味當年追劇的甜蜜時光，如《市政廳》、《祕密花園》、《原來是美男》、《異鄉人醫生》、《沒關係，是愛情啊》等。

KKTV

「2019KKTV動漫大賞」推薦片單：《鬼滅之刃》、《進擊的巨人S3》、《JOJO的奇幻冒險 黃金之風》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰》、《約定的夢幻島》「2019KKTV 日劇大賞」推薦片單：《型男主廚三星夢》、《凪的新生活》、《昨日的美食》、《3年A班～從此刻起，大家都是我的人質》。

LINE TV

2020/01/23-2020/01/29用戶完整觀看指定戲劇任一集得LINE POINTS 5 點；VIP 會員限定，活動期間在「VIP 會員」館裡，完整觀看任選一部片得LINE POINTS 10 點。

過年LINE TV必追好劇：跟播戲劇台劇《想見你》、《鏡子森林》、《天堂的微笑》、《美味滿閣》、《網紅的瘋狂世界》、《你那邊怎樣我這邊OK》、《女力報到小資女上班記》。韓劇：《浪漫醫生金師傅2》、《THE GAME：倒數計時》、《西點情人》、《99億的女人》、《有瑕疵的人們》、《金牌救援》； 陸劇：《精英律師》（靳東 主演）；日劇：《教場》（木村拓哉 主演）。此外還有《李棟旭想做脫口秀》、《丁海寅的行走報告書》、《美味的廣場》（白種元、Super Junior希澈）等跟播綜藝；更有經典台劇《俗女養成記》；韓劇《天空之城Sky castle》；陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》、《東宮》等全集上架。

myVideo

春節假期myVideo也有多部強檔電影戲劇登場，包括《從前，有個好萊塢》、《小丑》、《雙子殺手》、《黑魔女2》、《在黑暗中說的鬼故事》、《舞孃騙很大》、《掃毒2：天地對決》等強片；此外還有孔劉、鄭裕美主演《82年生的金智英》、喜劇《神機有毛病》、《聖人大盜》、《校外打怪教學》等。

friDay影音

1/17起至2/9活動期間內，friDay影音註冊與付費會員每天登入即享一次抽獎機會，單片、免費天數序號大方送。

春節假期FriDay影音推出【獨家影劇】台灣第一部政治劇《國際橋牌社》；【票房強檔】《追龍Ⅱ：賊王》、《小丑》、《雙子殺手》、《82年生的金智英》、《從前，有個好萊塢》、《黑魔女2》等。【0元免費專區】的多部影劇更是不容錯過，招牌韓綜《Running Man》；木村拓哉主演《教場》；由李聖經、安孝燮、韓石圭主演的韓劇《浪漫醫生金師傅S2》等。

(中時電子報)