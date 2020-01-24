辰亦儒曾和大陸豔星藍燕互動頻頻。(圖／本報系資料照)

曾之喬(喬喬)小年夜驚喜宣布和辰亦儒結婚，並甜曝兩人交往10年，中間短暫分開過不到1年又復合，之後互相扶持、照顧，加上對家庭價值觀接近，雙方決定一起走下去，其實，小倆口2017年就爆出分手又復合，而當時辰亦儒還傳和大陸豔星藍燕互動頻頻，也與一名圈外女子約會看電影，形成一男三女複雜關係，感情世界撲朔迷離。

辰亦儒和曾之喬傳分手復合時，又和曾演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的大陸豔星藍燕頻繁互動，藍燕來台時，積極邀她到自家麵包店，要替她辦小型慶生會，不過辰亦儒否認2人有曖昧，表示只是拍戲認識的朋友，同時間他又被鏡週刊爆料，身邊有個「嫩版隋棠」的圈外女友，感情事有如霧裡看花，不過他也回應「是和一群朋友去看電影」。

雖然辰亦儒曾被扯進劈腿疑雲，但他和曾之喬緋聞傳了10年，終於開花結果，也讓雙方粉絲相當驚喜，圈內好友們也紛紛獻上祝福，期待婚禮時「飛輪海」能再次合體。

(中時電子報)