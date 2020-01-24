德國大腦科學家洛哥賽提斯（Nikos Logothetis）因為受不了德國社會輿論抨擊他的實驗室虐待動物，已經決定今年帶著全家人及研究團隊，遷往大陸繼續研究。

德國電視台Stern TV 2015年報導馬克斯普朗克研究所動物實驗的畫面片段。

德國之聲報導，洛哥賽提斯帶領的馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institutes）因進行活體動物實驗而聲名大噪、飽受爭議，2016年德國電視台Stern TV獨家披露該實驗室進行動物實驗的畫面，影片顯示實驗室裡的猴子頭顱被打開，研究人員裝進金屬科學儀器後又將頭顱縫回去，畫面中清楚看到猴子頭部血肉模糊的樣子，有些鏡頭也顯示猴子承受極大痛苦，試圖將機器拆下。畫面公開後在德國社會引起軒然大波，甚至引發民眾上街抗議，呼籲維護動物權益。

2018年德國法院判定洛哥賽提斯等3名實驗室研究人員虐待猴子、並給予處罰，法院的理由是，研究人員應該依據實驗標準早一點麻醉猴子。

不過洛哥賽提斯隨後發表聲明駁斥，強調團隊在獲得批准進行的動物實驗中已經盡了最大努力，盡可能減少這些動物的疼痛、痛苦和對他們的傷害。

其他學術界同業似乎也相當同情洛哥賽提斯的處境，報導引述《施瓦本日報》（Schwäbisches Tagblatt）去年9月的報導指出，在一場學術研討會上，來自美國、英國、日本、瑞士等多國科學家都表達對洛哥賽提斯的支持，他們認為科學研究一旦脫離了動物實驗，就無法進行下去。

報導援引《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）指出，洛哥賽提斯今年將離開德國，帶著全家人及許多同事前往上海，在專門為他打造的實驗室中繼續進行研究。

報導指出，這是德國科學界頭一次遇到納稅人支持的研究團隊幾乎完整地出走，並不是洛哥賽提斯不懂感恩、追求利益，而是因為德國目前的情況讓他無法再忍受下去。

(中時電子報)