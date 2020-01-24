年夜飯太豐盛吃不完，冷藏放冰箱又怕會致癌。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈解釋，吃隔夜菜並不會致癌，但保存方式卻要注意，因為做錯恐讓食物變質、生細菌，因此分享四個安心吃隔夜菜的妙招。
許多人都有隔夜菜恐致癌的迷思，但根據《早安健康》報導，譚敦慈表示，其實隔夜飯、菜本身並不會致癌，但是保存環境不對恐讓細菌滋生，進而讓人吃了不舒服，而譚敦慈也分享，安心吃隔夜菜的4妙招。
1. 飯前分裝：
若飯菜量較多，最好在開動之前就先分裝，這樣可避免口水讓食物變質，也可以避免食物在溫度變化之中滋生細菌的可能。
2. 加熱在吃：.
隔夜菜一定要加熱再吃，多數的餐點可以微波加熱即可，但若是湯品，最好還是倒鍋中煮沸更保險。
3. 兩天內吃完：
食物煮熟後，建議在兩天內吃完最好，以免冰久了食物變質。
4. 放在冰箱上層：
將飯菜放入冰箱時，位置也很重要，盡量不要放在生食的下方，以免生食的湯汁滴到煮熟的食物中，汙染了食物。
(中時電子報)
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