近日湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情快速蔓延引發公眾關注，許多人擔憂這次的病毒潛伏期較長，而且可能在潛伏期就有傳染性，使得帶原者在未出現徵狀時也能持續傳播病毒，成為防疫上的重大缺口。不過多位專家表示，新型冠狀病毒在潛伏期是否有傳染性還有爭議，最保險的方法有密切接觸的人，最好進行自我隔離，以免在不知情的情況下成為病毒傳播者。

《財新網》引述大陸國家衛健委公佈的新型冠狀病毒感染的肺炎訊息，估計其潛伏期最長可能達到14天。潛伏期是指病原體從侵入人體至出現臨床症狀的這段時間。潛伏期的長短涉及病原體數量、毒力、繁殖能力以及不同人的抵抗力強弱等因素有關。

武漢市肺病醫院醫生表示，武漢肺炎在潛伏期階段有沒有傳染性現在還有爭議，目前還沒有看到被潛伏期病人傳染的病例。理論上，武漢新型冠狀病毒的潛伏期相當長，且還沒有證據表明這一病毒在潛伏期就有傳染性。

另一方面，目前醫院只能對密切接觸者做篩查，不會對健康人員做篩查。這是因為首先健康的人群不會到醫院裡來；其次，如果一個人不是密切接觸者，他們不會主動去做檢查。所以前期也無法判斷這些人會有傳染性，或者說當時有沒有任何醫務人員感染。

長期從事傳染病臨床工作的中國工程院院士李蘭娟在接受央視採訪時強調，「潛伏期現在看來也有傳染性，這一點非常重要」。她解釋說，據她掌握的情況，一些病人自己沒有發燒，但早期跟他有過接觸的人發燒了，「跟他接觸的人，可能後面也會有感染發燒等情況」。而潛伏期的長短，次病患情況差異較大，有的兩三天，有的則比較長，據她觀察這次病人最長的到10天。SARS時期曾有14天潛伏期的情況出現，由此預計稍微長一點，按14天來執行防控。

至於「密切接觸人員」在醫學上有明確的定義，主要指的是患者發病（指發熱、影像、咳嗽等症狀）後的以下四類接觸者：共同居住、學習、工作；診療、護理、探視病例的醫護人員、家屬；病例同病室的其他患者及其陪護人員；與病例乘坐同一交通工具並有近距離接觸的人員；以及流調人員調差後認為符合條件的。

執行前線醫護工作的醫生表示，患者在潛伏期時的密切接觸者，由於無法確定是否被感染，都在醫院接受隔離是不現實的。醫院需要首先救治已發病患者以及疑似患者，讓未確診的密切接觸者就地自我隔離是最合理有效的手段。如果就診時醫院已經建議留院隔離，往往已經有臨床表現或影像學發現，這種時候擅自離開醫院會造成疾病傳播疫情擴散。

不過，針對自己排查下來可能是在患者潛伏期的密切接觸者，醫生建議可以去當地疾控部門（CDC）報備，記錄自己的接觸史以及與自己密切接觸的人群；其次做好自我隔離；最後做好家中通風，自身保暖、喝水、休息等，有不適於就近的發熱門診及時就診，不要參考網上資訊自行治療。

(中時電子報)