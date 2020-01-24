高雄市府針對作家苦苓質疑一年負債400億一事，22日提出刑事告訴。苦苓23日在臉書發文表示，「我心如鏡。靜待司法審判，不信公義喚不回。」國民黨新北市議員葉元之認為，高雄市府不需要這麼強硬回應，否則就讓苦苓賺到了，冷處理即可。

葉元之在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜現在面臨5月多的罷韓事件，苦苓則質疑一年負債400億，他認為苦苓現在是故意弄韓國瑜，一定是想要刷一點聲量。不過，苦苓引述的是網友說法，引用網友說法有一點點粗糙，的確會有風險。

葉元之指出，韓國瑜的確沒有舉債400億，借錢是新債還舊債，那不是他舉債，不是說他當了4年會欠1600億，這完全不一樣的論述。但苦苓這樣講，高雄市府該怎麼辦？若裝做沒看到，會讓大家一直以訛傳訛；但若很強硬回應，又會讓人家說激起對立，對立會不會又讓那些罷韓的人，看你嘴臉很不爽，所以就會陷入兩難。

葉元之建議，高雄市副市長葉匡時不需要這麼強硬去回苦苓，這樣就讓苦苓賺到了，以後他們就會找更多議題來修理你，所以他認為要冷處理，但是可以用一個比較完整的方式去回答，因為選民還是會關心，希望得到正確答案，因此要理直氣和，把真實數據呈現，不需要去對罵，對罵就會產生對立。

(中時電子報)