作家苦苓質疑，高雄市府一年負債400億，高市府22日提出刑事告訴。苦苓23日下午在臉書發文表示「我心如鏡。靜待司法審判，不信公義喚不回。」網友對此看法兩極。

針對罷韓事件，高雄市府表示，罷韓加上補選市長費用，需要2億元。苦苓發文表示「罷韓不僅不會多花2億，反而會省下1200億」，認為韓國瑜上任一年負債400億。市府指出，這是「借新債還舊債」，要求苦苓道歉澄清未果，22日對苦苓提出刑事告訴。

苦苓23日在臉書表示，「我心如鏡。靜待司法審判，不信公義喚不回」。短短17字，湧入許多網友熱情相挺：「我們都是你的後盾。」、「沒事的，天理公道自在人心！」、「天理公道自在人心。」、「挺你到底。」

但也有網友表示，「被告也是剛好而已。」、「有些人就是戴上眼鏡、也在睜眼説瞎話！我不是韓粉、也尊重罷免、但是就看不慣用兩套標準指責別人。請別汚辱公義這詞，你真的不配！」

(中時電子報)