春節防範武漢肺炎疫情 醫師︰一般外科口罩就夠用（影/中時電子報）

武漢肺炎疫情擴散，加上春節旅遊高峰，台灣逐步加重防疫防範措施，不少民眾選擇先從戴口罩做起。面對肺炎疫情，究竟該怎麼怎麼選口罩才對？醫師針對常見4種口罩款式進行比較。

春節期間如何防範武漢肺炎疫情？台大醫院小兒部主任師師黃立民表示，如果只是一般狀況，外科口罩就夠用，除非是要到醫院探視病患、醫護人員等，才需要戴上Ｎ95。黃立民更建議，一般來說，戴外科口罩建議8小時就要換掉，N95口罩用了一天也要換掉，否則繼續戴著的話，口罩防護的效能會降低。

香港專科醫師及各領域專家組成的粉專《醫家樂童》，對比市售口罩，並根據《美國醫學會雜誌（JAMA）》研究指出「N95口罩和外科口罩對於預防流感並無顯著差別。」粉專製作一張圖，比較4種口罩之防病毒病菌功能，發現有2款口罩無法防病毒病菌，較不推薦。

1.N95口罩

過濾效率達95%、可過濾懸浮粒子、病菌病毒。但是，缺點為透氣度較低，長期配戴容易讓人感覺不舒服。

2.一般民眾可配戴外科口罩

市售最常見的一般外科口罩，可隔絕90%以上的飛沫，還有病菌及病毒。但缺點是不可防懸浮粒子。

3.海綿口罩

可防大型灰塵和異物，還可經過清洗後循環再使用。但缺點是無法抗病毒、病菌。

4.活性碳口罩

雖可吸附異味和阻隔灰塵，但無法有效隔絕病菌和病毒入侵。

(中時電子報)