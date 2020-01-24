F-15鷹式戰機，絕對是一代經典，這款雙引擎、高性能、全天候的空中優勢戰機，是不折不扣的天空王者，創下了許多飛行紀錄。不過，遞造飛行紀錄的F-15戰機並不尋常，它是一架名叫「條紋鷹」(Streak Eagle)的特別改造版本。

航空極客(The Aviation Geek Club)報導，F-15於1972年7月首次飛行，並在兩年後的1974年11月正式加入美國空軍，開啟了它雄霸空域的時代。它的傑出性能，很大一部分來自普惠公司提供的F100-PW-100型發動機，是第一款推力超過100千牛頓(10251公斤)的發動機，而且還是兩具，使得F-15成為第一種發動機推力，大於飛機正常重量的戰鬥機(推力/重量比>1)，意味著它可以在垂直爬升時還持續加速，再加上的機翼負荷比很低，使得體積巨大的F-15，仍有極優異的運動性能。

有一件有趣的事，在冷戰時期，美國與蘇聯都在炫耀自己的航空工業實力，只要有新的戰機問世，都要想盡方式去創下航空飛行紀錄，這樣的情況在美國F-4幽靈戰機、蘇聯的MiG-25狐蝠戰機剛問世時都有發生，在 F-15身上也不例外。

這架肩付著美國航空新紀錄的F-15A，是第19架的先導型，編號72-0119(1972年，第1批次第19架)，為了創紀錄，它的機體表面剝除了所有的保護漆，顯露出金屬的原色，又因為F-15機身是由不同的合金製作，所以有些部分的顏色是銅金色，有些是金屬灰，也使得它被匿稱為「條紋鷹」。

條紋鷹從1975年1月16日到至2月1日，創下許多爬升紀錄。(圖/美國空軍)

實際上，不只是剝除表漆，條紋鷹上所有與飛行無關的系統都被卸下，包括飛彈、雷達、機砲、尾鉤、發電機、多用途液壓系統、襟翼和減速板。取而代之的是，為了紀錄飛機創紀錄的時刻，條紋鷹安裝了好幾種儀器，包括於確定仰角和方位的組件，還有攝影機、重力儀、備用姿態陀螺儀等，透過這些修改，條紋鷹減輕了1.26噸的組件重量，成功使它的推力/重量比，從原本的1.07，增加到誇張的1.6，可以毫不費力的在垂直爬升中加速。

F-15 Streak Eagle Record Flights

從1975年1月16日到至2月1日，條紋鷹在三名美國空軍飛行員史密斯少校(Roger Smith)、麥克法倫少校(W.R. Macfarlan)和彼得森少校(Dave Peterson)的操作下，成功的打破了8項飛行爬升的時間紀錄，分別是：

0~3000公尺，27.57秒

0~6000公尺，39.33秒

0~9000公尺，48.86秒

0~12000公尺，59.38秒

0~15000公尺，77.02秒

0~20000公尺，122.94秒

0~25000公尺，161.02秒

0~30000公尺，207.80秒

怎麼理解這樣的爬升率?一般的民航飛機，要花15分鐘以上才能到達9000公尺，而條紋鷹則不到1分鐘。

在創完記錄之後，條紋鷹就安置到美國空軍博物館展示，訴說它的英雄事蹟，只是為了防鏽，它塗上了空優灰色，而不是金屬色澤的條紋鷹模樣。

(中時電子報)