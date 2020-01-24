中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，新增確診病例快速增加。到24日凌晨0時截稿時間為止，全球確診人數647例，疑似239例。其中大陸確診632例(含死亡17例)，分布29省區市；疑似239例，分布10省市區。境外則有澳門、香港各確診2例，香港另有疑似115例；台灣確診1例，疑似54例；韓、日、泰、美、星、越共確診10例，疑似2例。大陸防疫部門指出，確診病例近日仍會持續增加。

據最新通報訊息，彙整武漢新型冠狀病毒肺炎全球疫情如下：

大陸：確診632例，疑似68例，治癒28例，死亡17例

境外：確診15例，疑似 171例，治癒2例

〈大陸〉

湖北省：確診444 ，疑似病例待確認，治癒28例，死亡17例

河北省：確診1

雲南省：確診1

四川省：確診8，疑似2

山東省：確診6，疑似2

廣西壯族自治區：確診5

貴州省：確診3

福建省：確診5，疑似2

安徽省：確診9，疑似4

海南省：確診5，疑似32

寧夏回族自治區：確診1

吉林省：確診1

江西省：確診3

天津市：確診4

河南省：確診5

重慶市：確診9

山西省：確診1

陝西省：確診3，疑似1

湖南省：確診9

遼寧省：確診3

北京市：確診22

廣東省：確診32，疑似1

上海市：確診16，疑似22

新疆自治區：確診2

浙江省：確診27

黑龍江省：確診2

江蘇省：確診5

內蒙自治區：疑似1

甘肅省：疑似1

〈境外〉

澳門：確診2

香港：確診2 ，疑似115

台灣：確診1，疑似54

美國：確診1

泰國：確診4

日本：確診1

韓國：確診1

墨西哥：疑似1

巴西：疑似1

越南：確診2

新加坡：確診1

(中時電子報)