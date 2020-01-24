俋思國際近日舉行尾牙，旗下藝人、網路紅人、模特兒在過年前開心歡慶。過去有「期貨金童」之稱的Allen也在其中，當時他在短時間一年內投資獲利數千萬，證明自己的天賦，但為了追求歌唱夢想，毅然決然轉戰音樂領域，聲音清新的他希望新的一年可以用聲音唱出感動。
在當紅電視劇《我們與惡的距離》客串一角的黃威猛也出席尾牙，過去拍攝很多廣告的他開心許願，「接下來想開粉專，期待可以成為一個說故事的人，敘說身邊的動人故事。」而「八金蛙后」李仱娜近日剛與三鐵金牌老公歡喜成婚，未來希望在粉專上分享魅力人妻的運動日常，她笑說：「對我來說，運動就是生命，新的一年希望可以跟更多粉絲交流。」她與老公預計年初辦婚宴。
2019收穫滿滿的藍甯，不僅是直播節目的主持人，也時常現身節目擔任嘉賓，更在電影客串一角，廣告作品也累積不少，她在尾牙許願，「希望有更多戲劇的演出機會，如果可以，也很想讓大家看看我的大胃王功力。」在模特兒圈有「美學仙女」之稱的Gina，常被叫小Coco，她希望可以帶大家透過鏡頭，出於愛動物之心，嘗遍全台最好吃的蔬食料理，並享受美好茶道。而有「小Liz」之稱的Bessie則希望新的一年可以迎接更有挑戰的工作，在時尚領域發光發熱。
(中時 )
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