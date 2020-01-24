武漢肺炎爆發至今，已經有超過600人確診，除了大陸境內以外，疫情也逐漸擴散到海外，繼日本、泰國、南韓、美國、墨西哥之後，越南、新加坡也相繼發現確診案例，感染的國家一夕之間增加到8個，世界衛生組織(WHO)正嚴密監控疫情。

本週四，印度外交大臣莫哈林德哈蘭(V. Muraleedharan)在推特上表示，一名印度籍護士在沙烏地阿拉伯境內一間醫院工作，已罹患武漢肺炎，正在接受治療中。此文一出，沙烏地阿拉伯立刻被鎖定為第九個武漢肺炎感染的國家。

然而沙烏地阿拉伯衛生部所屬的疾病管制中心隨即否認，聲明在沙國境內沒有任何武漢肺炎的案例，也在推特上澄清，到目前無止，沙國完全沒有新型冠狀病毒的蹤跡。

沙烏地阿拉伯周三開始在各大機場架設入境體溫檢測裝置，掃描從武漢地區抵達班機的乘客，同時也呼籲在大陸的沙國公民須嚴加防範感染。鄰國卡達亦採取相同防疫措施。

(中時電子報)