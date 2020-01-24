截至目前，新型冠狀病毒已造成超過600人感染，18人死亡。世界衛生組織(WHO)舉行了兩日緊急會議之後，於本周四對外宣布，武漢肺炎的疫情尚未構成國際緊急公共衛生事件，現在還「言之過早」。

但是世衛的官員也坦言，非常擔憂之後的疫情會快速擴散，因為農曆新年就要到了，將會是大陸旅行返鄉的高峰，對於疫情的控制非常不利。

世衛緊急會議的主席胡辛(Didier Houssin)表示，在日內瓦召開的緊急會議上，16位頂尖專家的意見非常分歧，幾乎一辦一半。會議最終結論是目前尚未構成全球威脅，但需密切注意疫情的後續發展。

他說:「不要誤會世衛認為疫情不嚴重，在大陸地區無疑已達到緊急事件，但其他地區還沒。若要宣布全球緊急事件，茲事體大。」

世衛表示，大陸封城為史無前例的公共衛生措施，希望武漢和黃岡能在短時間內恢復正常運作，並呼籲其他地區不要過度恐慌。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，目前沒有證據顯示武漢肺炎在大陸以外的地區會人傳人。現階段，世衛也不建議對旅行或貿易採取更嚴格的限制。

(中時電子報)