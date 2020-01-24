北京14人肺炎確診 首都機場全面防疫

湖北武漢肺炎疫情持續擴散，今天再傳一名新型冠狀病毒死亡個案，目前確診人數653人，累計18人死亡，全大陸31省市區，僅剩青海、西藏兩地未失守。

河北省衛生健康委員會今(24日)0時通報，確診第2起肺炎病例，患者經搶救無效，週三（22日）死亡。這也是湖北省外第一起新型冠狀病毒死亡個案。

通報指出，死者是80歲的陳姓男子，滄州市南皮縣人，武漢探親居住2個多月，返回南皮縣後出現胸悶、呼吸困難，入院隔離治療後，週三搶救無效死亡。陳男有高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等病史。

由於連日來確診數暴增，湖北省肺炎疫情防控指揮部通告，湖北全省旅行社從即日起暫停經營，不再組團收客，已組團的一律取消或延期。此外，湖北省大專院校、中小學、幼稚園延後開學時間。湖北省內進出武漢的客運航班列車、客運、客輪一律暫時停止營運。

另為應對防疫控管工作，陸財政部周四緊急下撥湖北省10億元人民幣的肺炎疫情防控補助資金，以支持該省開展疫情防控相關工作。

(中時電子報)