儘管武漢肺炎讓投資人心生憂慮，不過由於世界衛生組織（WHO）今天並未認定此一冠狀病毒引發的疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，華爾街股市那斯達克指數今天小漲，再創新高。

道瓊工業指數終場微跌26.18點或0.09%，收在29160.09點。

標準普爾500指數終場上漲3.79點或0.11%，收在3325.54點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲18.71點或0.20%，收在9402.48點。

(中央社)