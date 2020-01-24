無畏武漢肺炎 美股那斯達克指數創新高 07:082020/01/24 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管武漢肺炎讓投資人心生憂慮，不過由於世界衛生組織（WHO）今天並未認定此一冠狀病毒引發的疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，華爾街股市那斯達克指數今天小漲，再創新高。 道瓊工業指數終場微跌26.18點或0.09%，收在29160.09點。 標準普爾500指數終場上漲3.79點或0.11%，收在3325.54點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲18.71點或0.20%，收在9402.48點。 (中央社) #指數 #那斯達克 #終場 #上漲 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》伊波拉的解藥 有機會成為武漢肺炎的救星 - 國際 日母子假訂房換點數 不花分文住遍日本的飯店 - 國際 別管梅根 這些亞洲皇族也都棄頭銜 - 國際 美國不歡迎你 川普再增加禁入美國黑名單 - 國際 2020武漢風暴》世衛： 成為全球緊急事件，還言之過早 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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