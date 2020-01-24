華為財務長孟晚舟引渡案是否屬於「雙重犯罪」聽證會，今天結束。面對這起國際矚目、勢將成為未來判例的獨特案件，大法官霍姆斯（Heather Holmes）今天「保留裁決」，最後決定可能在4月前做出。

為期4天的聽證會，於溫哥華的卑詩省最高法院舉行。曾在首日和次日詳述論點的辯方律師團，今天再次上場申論。

辯方同意檢方昨天有關此案「很獨特」的說法，但辯方律師強調，此案之所以獨特，是因為美國的制裁，導致出各種剝奪風險。加拿大曾在2011年至16年有過制裁法，但後來已沒有，因此，「這是一次檢驗加拿大法規的案件」。

4天以來，辯方主打加拿大沒有制裁法，此案純因美國制裁而生，若非美國制裁，所有剝奪風險不論是經濟損失或聲譽損失，均不會存在，詐欺也就不成立。加拿大並沒有制裁法，因此孟晚舟在加拿大沒有犯罪；「此案不是『雙重犯罪』，而是法律問題。」

至於檢方昨天則從「犯罪本質」、「換地思考」、「適用外國法律」等3個不同角度強調孟晚舟被控對(匯)豐銀行（HSBC）做出不實陳述，其「犯罪本質是詐欺」，在美國和加拿大均屬犯罪行為，因此應該將她引渡至美國。

大法官霍姆斯在檢辯雙方立場申論後表示，感謝控辯雙方對此案的精彩陳述，並指大家應該不會太驚訝她對此案目前「保留裁決」。

據了解，法官的最後決定可能要再等1、2個月才會做出。若法官裁定此案未達「雙重犯罪」法律標準，孟晚舟將可自由離開加拿大。

若法官裁定此案屬雙重犯罪，聽證會將進入第2階段；第2階段聽證目前暫訂6月舉行，屆時控辯雙方將探究孟晚舟於溫哥華機場被捕期間，她的憲法權利是否遭到侵犯。

加拿大是在美方引渡要求下，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控孟晚舟2013年向香港(匯)豐銀行做出不實陳述，謊稱華為子公司星通科技（Skycom Tech）與華為無關，讓(匯)豐銀行為星通提供金融服務，面臨違反制裁和經濟損失風險。

(中央社)