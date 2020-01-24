一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

快訊新聞網站23日報導，越南衛生部證實，境內首次發現2起武漢肺炎病例，患者均為中國人且具有父子關係，目前在胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray）接受隔離治療。

報導指出，現年66歲、名叫李鼎（Li Ding，音譯）的男子與妻子13日從武漢市入境越南河內市，再前往中部芽莊市（Nha Trang）。4個月以來在越南南部隆安省（Long An）工作的李鼎夫婦兒子李自超（Li Zichao，音譯），現年28歲，從隆安前往芽莊市與父母聚會，他們之後一起前往胡志明市與隆安省。

報導說，李鼎17日開始發燒，先自行吃退燒藥但未果，李自超20日也出現發燒等類似症狀。在沒有退燒情況下，他們前往胡志明市平政醫院（Binh Chanh）就醫，再送往大水鑊醫院採樣送檢，結果對武漢肺炎新型冠狀病毒呈現陽性反應。這2名患者接受隔離治療後病情穩定，已退燒，可以正常飲食。

報導說，事發後越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）立即前往大水鑊醫院視察院方防疫等工作。

阮長山表示，這2起有父子關係的病例顯示他們互相傳染武漢肺炎新型冠狀病毒，是病毒可以在人與人之間傳播的證據，「這是有關疫情傳染的嚴重問題」。

李鼎的妻子目前未有任何症狀，正在接受密切觀察。

越南衛生部表示，由於這2名患者以飛機、火車與計程車等交通工具歷經許多地方，與許多當地人接觸，武漢肺炎新型冠狀病毒可能持續擴散，要求各地加強監控疫情。

(中央社)