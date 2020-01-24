今天是吃年夜飯闔家團圓的好日子，也是買運彩發大財的好時機！台灣運彩在過年期間（1-23~~1-29日）天天開立美國職籃NBA場中投注，讓玩家們歡喜迎接新年。

今天（1/24）除夕，上午11:30上演西區雙強爭霸大戰，本季異軍突起、目前暫居西區第五（西南組第一）的達拉斯獨行俠隊，將前往波特蘭踢館，挑戰暫列西區第十的拓荒者隊。

獨行俠隊當家球星Luka Doncic開季以來表現亮眼，不但率領全隊打出傲人成績，個人也經常以場上出色成績大幅攻佔媒體版面，截至目前，他場均29.1分、9.0次助攻，在全聯盟堪稱五星級控衛。尤其令人稱道的是，個人的組織能力和場上領袖風範，讓Luka Doncic已成為全球球迷的新偶像。

由Damian Lillard領銜的拓荒者隊排名雖然落後獨行俠，但Lillard最近才在對勇士的比賽中創下隊史新高的單場61分新猷，也成為聯盟史上第六位擁有兩場以上單場60分紀錄的球員，這自然為今天兩軍交手提供了新話題──雙星對撞誰能勝出？

此役，開設單場和場中投注，隨著比賽的進行，玩家們可以逐節根據戰況的演進下注贏錢。兩隊上週才在達拉斯過招，當時，獨行俠佔主場優勢，以120比112勝出，此番作客他鄉，面對主場仍能保有五成勝率的拓荒者，未必能重複上週的戰果，玩家以為如何？

1/25日，大年初一早上09:00，由Kawhi Leonard領軍的洛城快艇隊前進東區戰場，面對狀況極佳的邁阿密熱火隊，論戰力，快艇理應略勝一籌，但熱火本季主場戰績之佳（20勝1敗）令人瞠目結舌，目前已衝上東區排名第二，後勢大幅看漲。

快艇前兩天才在東行首戰意外輸給亞特蘭大老鷹隊，陣中三大主力Leonard、Paul George和Patrick Beverly同場缺席，場上諸將守不住原本21分的領先優勢，終場禮讓主隊老鷹後來居上展翅高飛。快艇教頭Doc Rivers對此一結果處之泰然，顯然是心中已把此次東征的重點擺在迎戰熱火之役上。

熱火本季獲得Jimmy Butler帶槍投靠，令整體戰力提升；Butler不僅個人技藝出色，更能帶動起隊友的攻擊慾望，團隊攻防能力的檔次大幅上揚，Jimmy Butler和Kawhi Leonard的放對，勢必增加此役的觀賞度，相對也能刺激玩家場中投注的興趣。

過年期間還有1/26上午09:30費城76人和洛杉磯湖人的對戰，而1/27凌晨的04:30，則有哈登率領火箭作客丹佛挑戰金塊的賽事，這兩戰都接受場中投注。在農曆年假期間，NBA可說是熱戰頻頻，而台灣運彩更是春節不打烊，從小年夜（23日）至大年初五（29日）都採24小時營運，讓你在鼠年開春就會數鈔票數到手抽筋。

(中時電子報)